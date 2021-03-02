【英超熱話】加里夫巴利4場4入球　特別慶祝動作背後有玄機

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-02 11:13

熱刺「大師兄」加里夫巴利歸位，近期入球停不了，上仗更梅開二度，協助球隊大勝般尼。 不知球迷們有沒有發現，加里夫巴利近日入球慶祝時不時造出一個手勢？原來這個手勢有意思。

加里夫巴利回歸熱刺後，踢出最精彩一仗，獨力炮製3個入球領軍大勝，他今仗入楔﹑長傳﹑妙射「樣樣齊」，證明實力猶在。早前盛傳與巴利有心病的摩連奴，今仗賽後亦直言沒有領隊可以拒絕有狀態的巴利。

加里夫巴利神級表現炮製3入球 大師兄歸位摩連奴都讚好

加里夫巴利今仗交出兩射一傳，神級表現領熱刺大勝。（路透社）

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加里夫巴利近期狀態回升，近期的4場各大賽事交出4個入球及3個助攻，入球多，慶祝自然多，巴利近期經常以雙手擺出「雙V」，造成一個英文字母「W」，倒轉就是「M」的手勢，究竟「WM」有何意思？

熱刺更衣室內對這個手勢有不同的演繹，巴利接受熱刺官方電視訪問指，談及隊友們的不負責解釋，「更衣室人人都話呢個係威爾斯黑手黨（Welsh Mafia），盧卡斯（莫拉）唔想加入，所以慶祝時佢就咁擺出『L』就算，代表自己個名喎。」

加里夫巴利建功後，再度擺出「WM」的手勢慶祝。（路透社）

其實早在熱刺對禾夫斯貝加的歐霸32強首回合，巴利與孫興慜炮製開紀錄一球後，二人齊齊在鏡頭前造出「WM」的手勢。

「威爾斯黑手黨」只是開玩笑，其實背後甚有心思，巴利的「WM」手勢原來是代表願望成真基金（Make-A-Wish Foundation），這個基金是一個國際慈善團體，目的是幫助患有重病的小朋友，透過這個計劃達成他們的夢想，為他們的人生添上希望。

巴利與孫興慜早在歐霸盃32強首回合時，已經造出這個手勢慶祝。（美聯社）

這次巴利與賓戴維斯一個做「W」，一個做「M」字手勢。（Getty Images）

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