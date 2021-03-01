【英超】加里夫巴利神級表現炮製3入球　大師兄歸位摩連奴都讚好

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-01 12:40

熱刺「大師兄」加里夫巴利似乎與「看台球王」僅一步之遙，與主帥摩連奴關係破裂之際，早前出戰歐霸盃32強賽事「解凍」，兩回合交出兩入球及一助攻，以表現證明自己的價值。 熱刺主場對般尼一仗，加里夫巴利正選披甲，不負眾望，開賽極速建功，再造就哈利卡尼建功，加上下半場攻入「埋齋」一球，領熱刺4球大破般尼，同時告訴世人「大師兄」終歸位。

加里夫巴利與熱刺領隊摩連奴的關係撲朔迷離，時好時壞，就如摩帥早前在記者會公開批評巴利作虛假陳述，及後卻在歐霸盃32強對禾夫斯貝加一仗「解凍」，「大師兄」兩回合賽事貢獻兩入球及一助攻，協助球隊晉級外，似乎摩連奴重拾對巴利的信任。

熱刺輕鬆取勝 巴利解凍復任正選 摩連奴受訪有玄機

熱刺近期在聯賽表現反覆，近6場賽事僅勝1場，其餘全數落敗，今仗面對中下游的般尼不容有失。摩連奴今仗盡出進攻兵器，哈利卡尼及孫興慜正選上陣，夥拍加里夫巴利攻堅。

加里夫巴利今仗難得正選在英超上陣。（路透社）

開賽僅68秒，加里夫巴利接應孫興慜的妙傳，門前一篤建功，熱刺極速打開紀錄。大師兄的貢獻豈止入球，及後時間交出精準的長傳，哈利卡尼左路接應推入禁區射近柱入網，15分鐘擴大領先優勢。

巴利恰到好處長傳造就哈利卡尼建功。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

主隊左閘利古朗左路傳中，落在盧卡斯莫拉腳下，一控一射建功，熱刺在上半場31分鐘已經遙遙領先3球。

熱刺在換邊後，孫興慜與加里夫巴利再度炮製入球，「孫仔」再送大師兄一程，巴利瀟灑地左腳一控一射，熨射網仔入網，般尼門將普比只好目送皮球入網，55分鐘第4度失守。加里夫巴利交出兩射一傳後，70分鐘功成身退，由拉美拿入替，熱刺最終4球大勝般尼。

加里夫巴利今仗交出兩射一傳，神級表現領熱刺大勝。（路透社）

加里夫巴利神級表現：

大師兄歸位，一向挑剔的摩連奴都直言，世界上沒有領隊可以拒絕有狀態的巴利，「傳媒對捏造故事不亦樂乎，寫一些不實的故事，但我只可以說，有狀態的加里夫巴利，所有領隊也會起用他。」

即使巴利有態，摩連奴表明「慳住用」，「他（巴利）的體能狀況有起有跌，即使他的狀態好，亦難以場場派他上陣，我當然希望在周末聯賽及周中歐霸派他上陣，但我認為不可行。」

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加里夫巴利70分鐘功成身退，退下火線。（路透社）

英超第26輪戰果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

英超第26輪及補賽賽程（按圖放大）：