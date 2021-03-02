足球｜英國望撤防疫　今夏迎無拘束歐國盃　力爭2030世界盃主辦權

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-02 13:27

除了今夏的東京奧運外，歐洲國家盃能否順利進行仍是未知之數，比賽原定在歐洲12個城市舉行。計劃通常跟不上改變，英國首相約翰遜接受訪問時，透露若果情況許可下，可以舉辦更多場歐國盃賽事。約翰遜同時表明心跡，希望將足球帶回家，有意申辦2030年的世界盃。

原定去年夏天舉辦的歐洲國家盃，因為新冠疫情押後至今年，可惜疫情依然反覆，能否在今夏舉行歐國盃仍是謎。今屆歐國盃的原定安排是在12個地區舉辦，可惜如今因為疫情的關係，能否跟隨計劃進行仍是未知之數。

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英格蘭的溫布萊球場是其中一個主辦的球場，原定上演3場D組分組賽﹑一場16強，兩場4強戰及決賽，合共7場賽事。

溫布萊球場將舉辦7場歐國盃賽事，當中包括兩場4強戰及決賽，英軍球迷當然希望看到愛隊在主場再度奪冠。（資料圖片／Getty Images）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前接受英國《太陽報》訪問，直言若果歐洲足協有需要的話，可以舉辦更多賽事。一旦英國政府接種疫苗計劃順利的話，英國方面有信心在夏天如常舉行歐國盃，並取消所有社交距離政策，讓球迷可以享受一個無拘無束的大賽。

英國首相約翰遜指，若果接種疫苗計劃順利的話，6月舉行的歐國盃或許可以開放觀眾入場。（資料圖片／Getty Images）

約翰遜的「野望」更遠大，透露有意申辦2030年的世界盃，力爭自1966年後再度舉辦世界盃，「我們非常渴望將足球在2030年帶回家，我認為這是最合適的時機，一旦成功舉辦的話，這一定是國家的盛事。」

當約翰遜表明心跡後，英格蘭足總及愛爾蘭足總在周一（1日）發表聯合聲明，國際足協將在明年決定主辦權，5個足球總會正在努力進行相關的事宜。

約翰遜接受英媒訪問時，直言有意申辦2030年世界盃。（資料圖片／Getty Images）

英格蘭1966年首度舉辦世界盃，當年英軍在主場過關斬將，並在決賽力克西德，於溫布萊首度高舉世界盃。即使如今已相隔55年，但這個英格蘭足球史上最光輝的一幕，依然留在不少英格蘭球迷的心中，希望再一次在主場揚威捧走世界盃。

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