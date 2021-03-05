福原愛婚變｜江宏傑夫妻各發聲明回應　女方解釋酒店過夜男子身份

撰文： 顏銘輝 何偉畧 最後更新日期： 2021-03-05 13:50

日本「國民女兒」福原愛及江宏傑就婚變傳聞昨晚先後發聲明。32歲的福原愛被影到與一名外形高大的男子到酒店過夜，她澄清該男子是一位她「尊敬的朋友」，也是她「在社會處事的前輩」，兩人只是外出散心，並沒有同房過夜。32歲的江宏傑就表示他對妻子福原愛的感情從未改變，他們一直努力磨合文化上的差異。

來自台灣的江宏傑及日本的福原愛被視為乒乓球壇的神仙眷侶，兩人在2016年結婚，育有一子一女。日本傳媒日前爆福原愛出軌，影到她在2月底與一名外型高大的男性現身橫濱街頭。

報道指，福原愛與該男子在離開中華街後，坐上了豪華房車，隨後到酒店過夜，直到第二天男方送福原愛回家，二人再沒有出門，隔天男方才離開福原愛香閨去上班。

日本傳媒曝福原愛與男子酒店過夜：

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福原愛公開道歉後，昨晚再發表親筆信解釋，再次抱歉。她表示：「對於今次輕率的行為，令大家擔心，感到抱歉。而且，世界現在仍然面對困難，我的行為引起大家誤會，實在深感抱歉。我為家人帶來不安和擔憂，包括台灣的丈夫和孩子，對此真心反省。」

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福原愛澄清出軌的報道，並講到她跟那男子的關係，她續寫：「有關報道，我想說明一下。今年1月，我希望把一路以來的心意實現，設立了個人事務所。可是，我欠缺作為社會人（社會一分子）的經驗，眼前一切都是第一次經歷。從中察覺自己的無知，不時為此感到苦痛。這位我尊敬的朋友，也是在社會處事的前輩，向我提供意見，並陪我散心，一起外出。我們共處一室的說法，並非事實。」

「在此一提，我們夫妻間正商量，如何為孩子提供最好的做法。」

福原愛最後寫：「最後，我由心反省自己的輕率行動，希望繼續盡力，促進乒乓界的發展，以及成為對社會有用的人。今後請繼續向我指導和鞭撻。」

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此外，江宏傑亦在同日發聲明，表示仍愛着福原愛，他表示：「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變，我們結婚快5年，生了可愛的一男一女，磨合文化上的差異一直是我們夫妻的共同功課。」

「很感謝我們的家人支持，在小愛不在台灣的期間共同分擔照顧愛媽和我們的2個孩子，真心不希望這些不實八卦傷害了我們的至親。」

「未來的路還很長，我們彼此的情感都不會因此消失，謝謝大家的關心。」

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