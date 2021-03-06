【英超】格列沙加離奇失誤斷送勝局　阿仙奴遭般尼迫和痛失兩分

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-06 22:54

英超第27輪周六頭場，阿仙奴作客中下游的般尼，開賽早段先由隊長奧巴美揚開紀錄，可惜格列沙加臨完上半場前一記「謎之失誤」，助攻對手的基斯活特追和，最終兩軍打成1：1，握手言和。

般尼自重返英超後，一直未能擊敗阿仙奴，直至今季首循環，般尼作客1球力克兵工廠，一搔多年之癢，阿仙奴當然希望今仗「復仇」，並順道收窄與前列球隊的差距。

阿仙奴今仗作客般尼的摩亞球場，上仗擊敗李斯特城的入球功臣拿卡錫迪及尼高拉斯比比皆先列後備，布卡約沙卡及「挪威神童」奧迪加特正選登場，前線有隊長奧巴美揚坐鎮。

阿仙奴開賽早段先開紀錄，奧巴美揚左路接應韋利安的傳送後切入，兩次假動作後起腳射近柱，一向穩健的般尼門將普比落地單手碰到皮球，可惜未能清脆拍出入網，阿仙奴首個中目標攻門隨即建功，奧巴攻入今季第9個聯賽入球。

奧巴美揚起腳射近柱，般尼門將普比罕有地近柱失守。（路透社）

兵工廠及後再有機會擴大紀錄，沙卡與奧巴美揚一次「撞牆」入滲，般尼3名球員「招呼」沙卡，並落腳嘗試解圍，可惜皮球恰巧落在沙卡面前，該名英格蘭新星立即左腳快腳一篤，僅僅柱邊出界，加上及後時間湯馬士柏迪撞射高出，未能拉開比數。

阿仙奴及後再有擴大紀錄的機會，可惜沙卡近門一射僅僅斜出。（路透社）

前線未能增添紀錄，防線一次離奇失誤被對手追平，格列沙加在禁區內一次腦筋上的犯錯，令對手在39分鐘輕鬆追平。格列沙加在自己禁區嘗試橫傳，他捨易取難，抬頭一望後一傳卻省中對方前鋒基斯活特（Chris Wood）入網，「助攻」般尼追成平手。

格列沙加禁區內一次「謎之橫傳」，直接「助攻」對方的基斯活特攻入追平一球。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

Tremenda habilitación de Xhaka. Que haya sido en arco propio es un detalle(?) #10SportsCo pic.twitter.com/aJ6ma3soDI — 10SportsCo (@10SportsCo) March 6, 2021

格列沙加與般尼甚有淵源，在今季首循環曾經向對手「叉頸」，結果被球證直接以紅牌驅逐，球隊最終更以一球落敗。上仗「叉頸」，今仗「中伏」，格列沙加對般尼必有事情發生。

根據足球數據網站《Opta》，格列沙加由2016/17球季至今，已有8次導致球隊失球的失誤，是門將之外最多失誤的球員，冠絕全英超。

阿仙奴經歷災難13分鐘 主場爆冷一球不敵般尼三連敗

格列沙加上循環對般尼同樣有事發生，他大動肝火「叉頸」攻擊對手，領紅被逐。（資料圖片／Getty Images）

阿仙奴「無端端」被追和，主帥阿迪達下半場中段隨即「撳掣」，先後換入拿卡錫迪及尼高拉斯比比，嘗試增強攻力。戰至下半場末段，兩軍皆有一次黃金機會，可惜基斯活特及尼高拉斯比比亦未能把握。

比比隨後再有機會，禁區內撞射省派達斯後中楣，該名般尼守衛疑有手球之嫌，球證馬連拿立即向他出示紅牌，派達斯大感冤枉，不斷指着自己的肩膀，幸好VAR翻查後沉冤得雪，推翻紅牌。

球證馬連拿向派達斯出示紅牌，一眾般尼球員投訴並沒有手球。（路透社）

兩軍及後時間未再增添紀錄，結果打成1：1平手，各得1分，阿仙奴以38分續居第10位；般尼則以30分列第15位。

英超第27輪直播賽程（按圖放大）：