【行山】龍脊「龍爪」今早被拆　郊野公園：之後亦唔會喺呢度出現

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-08 18:58

龍脊行山徑上的「龍爪」擺設今早被漁護署拆走，郊野公園教育活動計劃的Facebook傍晚解釋，認為該龍爪與自然環境「唔夾」，並強調龍爪「之後亦唔會喺呢度出現」。今早《香港01》記者在龍脊直擊，7名工人在一座興建中的觀景台上移除龍爪。

郊野公園教育活動計劃的Facebook傍晚發帖解釋事件，表示已經拆走龍爪，而且之後不會再在那觀景台設置那龍爪，「因為同附近嘅自然環境唔夾，所以已經拆除，之後亦唔會喺呢度出現。因為我哋知道，龍脊嘅靚風景先係賣點。」該龍爪擺設是由颱風後倒塌的樹木所建造的，屬試驗性質。

【龍脊行山徑上，龍爪被拆走後的觀景台】

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郊野公園解釋，認為龍爪擺設與環境不合，所以已經拆走。（郊野公園教育活動計劃Facebook）

郊野公園教育活動計劃的Facebook表示，他們知道龍爪最近引起山友熱烈討論。他們一直改善龍脊行山徑的設施，例如在土地灣入口設置太陽能洗手間。在龍脊路上，除了有一個觀望大潭港的觀景台，還將有另一個望石澳的觀景台。該觀景台也是龍爪原先的所在位置。

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