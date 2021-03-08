石澳龍脊現怪爪劣評如潮　01直擊工人連根拔起　壽命僅3日

撰文： 黎靜珊 蔡正邦 彭愷欣 最後更新日期： 2021-03-08 14:15

龍脊（Dragon's Back）位於石澳郊野公園範圍，因打爛埕頂山至雲枕山山勢起伏，如騰飛的龍背般高低起伏而命名。行山人士近日發現龍脊豎立一個兩米高巨型怪爪，橙紅色木製品由金屬底座固定，頂部尖頭猶如指甲，猜測是否寓意「龍爪」，質疑是否風水陣。龍爪曝光後，網上劣評如潮，有行山友笑稱是「死雞撐飯蓋格局」，又有人從風水角度分析「龍爪向上，意思龍已反身已死，不利。」更多人指造型與自然景觀格格不入。 《香港01》記者今（8日）早登山視察，見7名工人正在移除龍爪。據行山人士所講，龍爪上周六起開始出現，即壽命僅3日就被移除， 而有關工程估計是漁護署負責，認為當局事前無諮詢，被批評後又急急拆掉，是勞民傷財之舉。到底龍爪是誰人建造？目的為何？花費多少？為何砌好後又拆掉？《香港01》已就有關問題向漁護署查詢。

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龍脊是行山熱點，從土地灣起步，行1.5公里左右，即見開揚海景。近日有行山人士發現，龍脊出現一個橙黃色怪爪，此爪只得三指，相信是木製，由一個金屬底座固定，貌似火炬，亦似龍爪或鳳爪。怪爪旁遺下膠桶等工具，附近沒有指示牌說明爪的來歷及寓意。

龍爪曝光後，網上劣評如潮，有網民笑稱是「死雞撐飯蓋格局」，又有人從風水角度分析「龍爪向上，意思龍已反身已死，不利。」《香港01》記者今（8日）早登山視察，7名工人正在移除龍爪。現場行山人士表示，龍爪上周六起開始出現，相信數日前經直升機送到山上，之後工人才上山組裝，換句話說，龍爪壽命僅3日就被移除。工人拆除時相當費力，6名大漢同心協力才能將木製主體移離底座。將爪置於一旁之後，工人鋸斷金屬底座，再用鐵棍撬起周邊石塊，方能將底座連根拔起。

環團：美化行山徑應著重大自然本身

長春社公共事務經理吳希文表示，昨日留意到「山友」討論龍脊有神秘怪爪，認為無論是任何人士，在行山徑組裝高度人工化物件均屬不當。若該裝置是漁護署為美化行山徑而加裝的「地標」，吳希文稱是多此一舉，對署方非常失望。因多年來各環境團體及公眾均向署方建議，美化行山徑應是著重大自然環境本身，「而唔係加件雕塑，唔好擺太多人高度人工化嘅物件。」

另外，吳希文認為在行山徑上加裝地標是浪費資源，因除了前期安裝工程，亦牽涉到後期的定期維修保養，「好唔符合成本效益，好浪費錢，起完轉頭又拆，係當初做規劃時唔審慎。」吳希文促署方在美化行山徑工程時，應保留大自然原貌，避免對環境作太大改變。

《香港01》正向漁護署查詢。