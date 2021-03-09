【英超】連格又建功6場入4球　領韋斯咸力克列斯聯續衝擊前四

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-09 11:26

英超前四爭奪戰，車路士擊敗愛華頓佔先機，另一支有力衝擊前四的韋斯咸，今仗主場迎戰列斯聯，憑連格及戴臣各建一功，兩球淨勝而回，繼續緊貼車路士。 曼聯借將連格今仗雖射失12碼，卻及時衝前補射建功，加盟「鎚仔幫」6場已貢獻4個入球及2個助攻，領韋斯咸繼續向歐洲賽邁進。

英超除了榜首的曼城有優勢外，其實次席的曼聯直至第8位的利物浦只相差11分，聯賽還有至少10輪賽事，來季出戰歐洲賽的席位依然充滿變數。

同樣是「爭四分子」的車路士及韋斯咸，周一（8日）深夜分途出擊，車路士頭場先以兩球擊敗愛華頓，「鎚仔幫」緊接登場，在倫敦球場主場對列斯聯，當然希望報捷而回，繼續追趕前四位置。

冬季轉會窗外借至韋斯咸的連格，繼續受到主帥莫耶斯的重用，今仗正選披甲。作客的列斯聯開賽早段兩度將皮球送入網內，先有羅拔斯（Tyler Roberts）建功惟助攻的希達哥斯達越位在先「食詐糊」；及後射手班福特撞射破網，可惜皮球先出底線，兩分鐘連吞兩「詐糊」。

韋斯咸門將法比安斯基今仗十分忙碌，仍然力保清白之身。（路透社）

韋斯咸一場虛驚過後，逐漸站穩陣腳，連格及後左路一次突破殺入禁區，列斯聯守衛艾寧出腳踢跌「連美斯」，球證甸恩隨即吹罰直指12碼點，今次沒有太大的爭議。上一次連格博得12碼後，卻爭輸讓出12碼由隊長迪格蘭賴斯任劊子手，今次「連美斯」如願操刀，主射卻被列斯聯門將梅斯利亞捉到路，幸好撲出不遠，連格立即上前補射建功，挽回面子，韋斯咸21分鐘領先1：0。

韋斯咸3蛋贈錫菲聯 連格爭射12碼卻不敵迪格蘭賴斯

連格博得12碼後親自操刀，卻被對方門將梅斯利亞撲出。（路透社）

「鎚仔幫」7分鐘後，再憑一次死球攻勢建功，加斯威爾（Aaron Cresswell）開出角球，中堅戴臣衝頂破網，韋斯咸28分鐘擴大領先優勢至兩球。韋斯咸換邊後仍有機會再添紀錄，科奴斯禁區外一次冷箭，拉出妙絕的一球，梅斯利亞飛到盡都觸不到皮球，可惜中楣彈出。

韋斯咸中堅戴臣頭槌建功，助球隊奠定勝局。（路透社）

列斯聯今仗不乏攻勢，全場錄得17次射門，僅得兩次中目標，完場前洛迪高近門起腳，韋斯咸守衛及時回防護空門，力保清白之身，最終以兩球淨勝列斯聯。韋斯咸取得近5場的第3場勝仗，現時以48分升上第5位，繼續力追車路士，並有踢少一場的優勢。

英超聯賽榜前10位（截至3月9日）：

+ 4 + 4 + 4

「連美斯」外借至韋斯咸以來，已交出不錯的表現，連格今仗再建一功，已在「鎚仔幫」取得第4個聯賽入球，已經與2018/19全季的入球數字一樣。

連格12碼宴客，幸好及時上前補射建功，「嚇死寶寶」。（韋斯咸Twitter截圖）

英超第27輪戰果（按圖放大）：