【英超】韋斯咸3蛋贈錫菲聯　連格爭射12碼卻不敵迪格蘭賴斯

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-16 10:41

在曼聯「得個坐字」的連格，早前的冬季轉會窗外借至韋斯咸直至季尾，「連美斯」的地標戰隨即梅開二度，以場上表現告訴蘇斯克查，他依然有能力為球隊貢獻。 韋斯咸今季戰績穩步上揚，今仗主場面對包尾大幡的錫菲聯，憑迪格蘭賴斯﹑伊沙迪奧普及費特歷斯各建一功，最終3球淨勝錫菲聯。連格雖沒有入球或助攻，他亦有實質功勞，「鎚仔幫」開紀錄的一球就憑他博得12碼，一度有爭射的疑雲。

莫耶斯帶領的韋斯咸，由去季的護級分子變成今季的爭奪歐戰一員，今場在主場倫敦球場出擊，迎戰「包底」的錫菲聯。「鎚仔幫」箭頭安東尼奧因傷未能趕及今仗復出，莫耶斯改派查洛保雲出任「假9號」，配合連格及蘭仙尼攻堅。

韋斯咸隊長迪格蘭賴斯在上半場末段主射12碼，一射中鵠，41分鐘先開紀錄，同時攻入他今季首個入球。換邊再戰，加斯威爾（Aaron Cresswell）左路開出角球，伊沙迪奧普跳頂入網，58分鐘擴大領先優勢，加上費特歷斯完場前禁區內施射破網，錦上添花，韋斯咸以3球淨勝錫菲聯，以42分升上第5位，以得失球差落後同分的車路士。

韋斯咸的伊沙迪奧普頭槌建功，為韋斯咸擴大紀錄。（路透社）

英超積分榜前10位（截至2月16日）：

+ 4 + 4 + 4

連續3場正選登場的連格，今仗雖然沒有交出助攻或入球，「連美斯」今仗亦有建樹，上半場中段左路獨闖龍潭，推入禁區並窄角球起腳，被錫菲聯門將蘭斯達爾撲出。連格及後在中圈附近截去對方的皮球，隨即策動快攻，查洛保雲回傳給他，禁區接近單刀的狀態，錫菲聯守衛情急下只好以超技術踢跌他，球證隨即直指12碼點。

連格上半場表現甚為活躍，更博得韋斯咸今季第一個12碼。（路透社）

「連美斯」外借至韋斯咸的目的十分簡單，要出場機會及表現自己，他當然希望由自己親自操刀12碼。連格嘗試爭取主射，與迪格蘭賴斯溝通兩句後，畢竟「國有國法，隊有隊規」，作為「新同事」的連格亦十分「識做」，將12碼交給隊長賴斯，而賴斯亦不負眾望，將12碼轉化成入球，攻入英超首個12碼，亦是韋斯咸今季第一個12碼。

迪格蘭賴斯攻入生涯首個12碼入球。（路透社）

當馬克盧保不在陣中，迪格蘭賴斯則負責主射12碼，賴斯賽後接受訪問時，揭露他與連格的「激烈對話」，「當時我同佢（連格）講，『大佬呀我唔想返入更衣室俾人打呀』，我又唔想搞到好似我搶佢個波咁喎，然後我就問佢：『可唔可以畀個波我呀？』，好彩我射得入。」

「爭咩呀」，賴斯攻入12碼後，與連格慶祝。（路透社）

"I don't want to be battered by the Gaffer if I don't take it!" 🤣



"I said 'I'm on them mate, can I have the ball?'" 😂@_DeclanRice lets us know what went down between him and @JesseLingard over the penalty...



He didn't want to upset David Moyes 😬



🎤 @ReshminTV pic.twitter.com/MvKcJzoaP2 — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 15, 2021

迪格蘭賴斯及後再在社交網站上幽「連美斯」一默，突襲正在浸浴的連格，笑言「佢知佢要讓畀我射12碼啦」，「連美斯」一時來不及反應，但是贏波大家開心，開開玩笑也無妨。

"He knew he had to give me the pen..."🍿@_DeclanRice wasn't letting @JesseLingard anywhere near West Ham's first penalty of the season 😂 pic.twitter.com/oz17auOICV — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 15, 2021

英超第24輪戰果：