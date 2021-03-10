歐聯｜C朗連續兩年16強止步　10人波圖加時靠作客入球淘汰祖記

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-10 08:37

C朗拿度及祖雲達斯再一次在歐聯16強止步。 歐聯16強次回合，在首回合落後1：2的祖雲達斯回到主場鬥波圖，法定時間贏2：1，總比數踢成3：3，要以加時分勝負。雖然波圖在下半場初段已有達利美被逐，要以10人應戰，但波圖的沙治奧奧利華拉在115分鐘射入罰球，為球隊攻入關鍵的作客入球。儘管拉比奧特隨後為祖記入波，但兩回合踢成4：4，波圖憑較佳作客入球擊敗祖記晉級8強。

在115分鐘的罰球，祖雲達斯排出3人人牆，包括企人牆中間的C朗。沙治奧奧利華拉勁射地波，C朗轉身，背向皮球，皮球剛巧在他雙腿之間的「細龍門」經過入網。這個失球對祖記是致命打擊，一來餘下時間不多，二來這是波圖的作客入球，祖記需要在餘下幾分鐘連入兩球才能晉級。

面對波圖的罰球，人牆C朗轉身，皮球在他雙腿之間經過。（網上截圖）

雖然拉比奧特在117分鐘接應貝拿迪斯治的角球頂入，為祖記在總比數追至4：4，但祖記只有1個作客入球，而波圖就有2個，所以波圖晉級8強。

C朗自從2018年加盟祖雲達斯以來，從未試過入歐聯4強，而且每次都被非四大聯賽球隊淘汰。在18/19球季，祖記雖然在16強反勝馬體會，但在8強就被阿積士淘汰。上季，祖記在16強爆冷被法甲的里昂以作客入球踢出局。今季，C朗及祖記再一次以作客入球敗於非四大聯賽球隊腳下，連續兩屆歐聯16強止步。