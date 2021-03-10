歐聯熱話｜波圖完場前拖時間　利物浦借將重演布斯基斯經典一幕

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-10 10:29

球壇「影帝」後繼有人？由利物浦外借到波圖的塞爾維亞中場馬高古積，在歐聯16強次回合對祖雲達斯，重演布斯基斯的經典一幕！馬高古積完場前拖延時間，被犯規後掩臉倒地，但被鏡頭影到他在偷望偷笑！

更詳細賽果：歐聯｜C朗連續兩年16強止步 10人波圖加時靠作客入球淘汰祖記

在119分鐘，後備上陣的馬高古積在右路突破，但被祖記中場拉比奧特犯規拉跌。當時祖記領先3：2，但總比數踢成4：4，波圖有較多作客入球，如果維持紀錄完場，10人應戰的波圖就可以晉級8強。

【馬高古積掩臉、偷望、偷笑逐格睇】

馬高古積被侵犯後掩臉倒地，狀甚痛苦，但晉級在望的喜悅實在令他按捺不住。馬高古積在地上轉一轉頭，望往場邊，露出微笑，相信他是故意誇大傷勢，拖延時間。瞧了場邊一眼後，他繼續掩臉扮痛苦。最後，波圖守住到尾，靠作客入球淘汰祖雲達斯。

【網民分享馬高古積偷望偷笑片段】

🔴| Well done to #LFC loanee Marko Grujic and his Porto teammates for that win tonight after an incredible game.



Not to mention this piece of s***housery was absolute gold 😂 pic.twitter.com/vf77WJmeo5 — The Kopite (@TheKopiteOFF) March 9, 2021

馬高古積偷望偷笑的一刻被鏡頭拍低，賽後在網上廣傳，引起球迷熱議，令很多人都聯想起巴塞隆拿中場布斯基斯及阿仙奴中堅大衛雷斯。

數最經典的「影帝」時刻，肯定是09/10球季的歐聯4強，巴塞對國際米蘭，國米的莫達打中布斯基斯，後者反應跨張，掩臉倒地，導致莫達被逐，但布斯基斯在地上偷看一幕被拍到，令到獲得「影帝」的外號。在12/13球季的英超，大衛雷斯代表車路士對曼聯，他被拉菲爾達施華侵犯後倒地而笑，最後拉菲爾領紅被逐。

【布斯基斯當年經典偷望一幕】

【大衛雷斯偷笑】