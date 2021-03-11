【歐聯】法賓奴回歸6號位利物浦立即翻生　球迷求高普英超別變陣

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-11 13:20

法賓奴終於歸位！ 歐聯16強次回合利物浦在中立場迎戰RB萊比錫，領隊高普作出一個重大決定——將今季串演中堅多時的法賓奴，擺回防守中場位置。 這個調動，立即令整隊波回復運作暢順，順利以2：0贏波，兩回合總比數4：0晉級8強，或許亦是利物浦今季重拾正軌的轉捩點。

利物浦今季先後失去雲迪積克、祖高美斯和麥迪比三個中堅，身高手長的巴西防守中場法賓奴順理成章串演中堅。他轉變位置之下，表現依然不俗，不幸球隊陣中傷兵愈來愈多，連隊長軒達臣也要「下海」。球隊失去一對防守中場之下，猶如中門大開，多次被對手攻破，頻頻失球和輸波，信心盡失，戰績江河日下。英超聯賽排名由第一滑落至第八，晏菲路主場更慘痛創下史上首次聯賽六連敗，連帶令眾人期望甚高的新兵堤亞高亦患得患失。

隨球隊冬季轉會窗引入一對中堅卡巴克和賓戴維斯，坊間和球迷漸漸有聲音希望法賓奴可重回6號位，堵塞中場讓對手予取予攜的毛病。可是高普一直未有理會，上周中英超對車路士一戰繼續由法賓奴出任中堅，夥拍新加盟的卡巴克，亦再一次敗陣而回。直至今仗對萊比錫，高普終於將法賓奴放回他最熟悉的位置，踢回防守中場，此子立即放出一張亮麗成績表。

法賓奴回歸防守中場位置立即生猛晒，連帶整隊波回復暢順。（Getty Images）

【法賓奴今仗數據】（按圖放大）

法賓奴回歸6號位即拿MOM

法賓奴自去年10月至今首度重返中場位置，今仗4次成功搶截（interception），另加3次攔截（tackle），2次解圍，十分搶眼。全場51次觸球，33次傳球之中23次順利送到隊友腳下，70%傳球成功率似乎略低，但勝在質素高，多次成功轉邊、分邊，球隊運作終於回復暢順，並保持不失球。

他重返防守中場位置，即為利物浦「打通任督二脈」，並獲歐聯官方嘉許為今仗最佳球員。

法賓奴獲歐聯官方嘉許為今仗最佳球員。（Getty Images）

【利物浦今季19對中堅組合與數據】（按圖放大）

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高普：他明顯想踢防中多些

賽後高普擁着法賓奴開玩笑，這個德國籍領隊之後受訪時公開他跟對方說什麼，「你喜歡6號位多過另一個位置，對不對？他的表現實在太明顯了。」

高普稱，「我們全部都想法賓奴踢6號位，今晚他終於出戰這位置，兩個中堅表現亦很出色。整條防線也踢得很好，面對萊比錫是相當艱難的任務，他們不停跑動。」紅軍前線球員似乎仍未回復信心，上半場屢射不中，幸好在中後場大致穩健之下，下半場沙拿、文尼先後入波，終順利贏波出線。

高普大讚菲臘斯表現。（Getty Images）

利迷：下場別變陣可以嗎？

法賓奴回到防中的效果路人皆見，成為英國到香港的球迷討論區熱話，不少球迷希望高普在英超下場對狼隊沿用今仗同一陣容，尤其別再將法賓奴放在中堅位置了。球迷放心不無理由，23歲的尼達利菲臘斯縱然速度稍慢，但他踢法主動、破壞力強，加上頂上功夫出眾，與借將卡巴克的組合日見合拍。

尼達利菲臘斯和卡巴克今仗表現不俗，前者獲高普點名大讚，「從他每周為我們上陣開始，他的專注程度實在無與倫比，所做每件事也是正確的。在空中他是頭怪獸，今天你可看到他用波方面也不差。」一個幾乎被紅軍放走的年輕球員，如今成為球隊晉級8強的功臣，高普坦言：「之前有誰能夠預料得到？我為他感到高興。」今仗紅軍球員評分，除獲選最佳球員的法賓奴外，菲臘斯是唯一同得9分的球員。

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