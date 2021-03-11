網球︱費達拿闊別一年風采依然　首戰報即捷　不懂疫情新例好尷尬

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-11 17:07

「費達粉」最期待的畫面出現了！「瑞士天王」費達拿相隔超過一年終於復出，在卡塔爾網球賽再度出戰正式比賽。 即使久疏戰陣，費達拿在場上依舊瀟灑，與英國球手伊雲斯力戰近兩個半小時險勝晉級，復出首仗旗開得勝。

上年兩度開刀治理右膝傷患的費達拿（Roger Federer），為了以最佳狀態回歸網球場，不惜放棄去年全年的球季，目標只有一個，希望在2021年強勢復出。

等了又等，一等就是超過一年，相隔405日後，費達拿再度在網球場亮相，爭逐卡塔爾網球賽的錦標。費達拿首圈輪空，次圈與英國球手伊雲斯（Daniel Evans）碰頭，「費天王」賽前直言對今次賽事期望不高，加上久疏戰陣，倘若首戰出局亦實屬非戰之罪。

費達拿相隔一年回歸網球場 冀以最佳狀態鬥溫布頓再爭標

相隔一年多，費達拿終於回歸網球場。（Getty Images）

面對世界排名28位的伊雲斯，費達拿早已料到是一場硬仗，果然不出「費天王」所料，二人在首盤戰至「Tie Break」，費達拿以細分10：8先下一城。

這名39歲的名將在次盤第4局，自己的發球局失守，伊雲斯以局數6：3扳回一城。

費達拿復出，不少觀眾入場支持。（Getty Images）

【闊別一年費達拿風采依然】（按圖放大）

費達拿與伊雲斯需要戰至決勝盤分勝負，二人在今盤不分上下，互保發球局。接近比賽末段，費達拿開始在伊雲斯的發球局中施壓，最終把握破發機會，以局數7：5取得決勝盤，力戰2小時25分鐘才驚險過關。費達拿如今站在場上，他的技術依然純熟，尤其是他的招牌單手反手擊球，結果他以一球單手反手結束賽事。

費達拿休戰一年，世界變了樣，由無疫情變有疫情，球賽的安排亦有更改，新例增添發球限制時間，加上沒有球僮下，球手需要自己拿毛巾到場邊。費達拿「慣咗手勢」，一時難以習慣，忘了帶毛巾便落場，「費天王」匆匆趕回自己的休息位置問清楚球證，臉上難掩一絲尷尬。

費達拿力戰近兩個半小時，苦戰三盤擊敗伊雲斯晉級。（Getty Images）

Things have changed a bit since you were last here, eh @rogerfederer? 😅 pic.twitter.com/k7DQ2Hoasp — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2021

養傷超過一年，以年屆39歲的高齡復出，殊不簡單，賽後直言有得打已經心滿意足，「不講勝負，我能站在球場已經是十分感恩，在這個高齡復出有一定難度，這是我網球生涯中的其中一大挑戰。」

費達拿久疏戰陣，但場上風采依然。（Getty Images）

費達拿生涯紀錄（只列部分）：

費達拿過去6度澳網封王（按圖放大）：