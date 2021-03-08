【網球】費達拿相隔一年回歸網球場　冀以最佳狀態鬥溫布頓再爭標

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-08 18:22

「我只想身體健康」，疫情橫行，身體健康是近來最好的祝福，有健康的身體才可做世界冠軍。今年8月將踏入不惑之年的瑞士球王費達拿，當然深明這個道理，並希望以百分百的狀態參戰溫布頓。

瑞士球王費達拿（Roger Federer）因膝傷缺陣早前的澳洲網球公開賽，年屆39歲的他未有就此掛拍，反而積極備戰，希望在今年再度出戰。「費天王」即將出戰卡塔爾公開賽，相隔一年再度出戰正式賽事，他對上一個征戰的賽事已經是去年的澳網。

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費達拿去年兩度接受膝部手術。（資料圖片／Getty Images）

費達拿生涯紀錄（只列部分）：

費達拿日前已抵達卡塔爾的多哈，備戰復出後的首項賽事，看到費達拿的身影，相信不少「費達粉」亦會舒一口氣，他真的回歸網球場了。

回到既熟悉又陌生的網球場，費達拿坦言沒料到自己需要一年時間慢慢康復，近3星期的訓練逐漸回復狀態，使他十分驚喜，直言復出比賽是「最期待的畫面」。

🚨 Roger Federer has arrived in Doha 🥳



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為何要花如此長的時間休養？事關費達拿希望走更遠的路，「一個接近40歲的球手，一年休息後再復出實屬罕見。我早與我的團隊有默契，我不希望趕進度復出，然後再受另一次的傷患困擾，所以我們決定無病無痛為首要目標，把傷患根治再復出，我希望在巡迴賽中享受網球的樂趣。」

以費達拿這位經驗老到的沙場老將，必然懂得收放，如今賽事也為一個目標進發——6月底的溫布頓。費達拿說：「我認為自己的運動員生涯仍未結束，我希望再一次與世界頂級的球手對壘。坦白說，我對今次賽事的期望不高，我希望可以有驚喜的演出，最理想是在溫布頓前回復100%的狀態。」

費達拿希望在今年的溫布頓前回復最佳狀態，再一次衝擊錦標。（資料圖片／Getty Images）

三十而立，四十而不惑，費達拿將於今年8月「轉字頭」。對費達拿而言，家庭當然是放在首位，而網球在他心目中必定佔十分重要的位置，「我稱巡迴賽是我的『第二個家』，我十分掛念這個家。」

祖高域即將超越費達拿，以311個星期成為史上進佔世界排名第一最長的球手，費達拿直言不會太過看重紀錄，因為「費天王」的着眼點是自己，「如果可以的話，我當然希望可以繼續保持紀錄，但在紀錄及健康之間，必定是我的身體行先，如今我只將注意力放在自己的身體上，希望可以延續網球生涯。」

相隔一年後，有望再度在網球場看到費達拿獻技。（資料圖片／Getty Images）

費達拿過去6度澳網封王（按圖放大）：

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