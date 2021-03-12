【歐霸】阿仙奴熱刺打吡戰前齊奏凱　哈利卡尼傷出添隱憂

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-12 11:28

北倫敦雙雄周四（11日）深夜分途出擊，在周末的打吡戰前夕先鬥歐霸16強首回合。 阿仙奴先作客希臘的奧林比亞高斯，結果憑奧迪加特﹑加比爾馬加希斯及艾利尼各建一功，以3：1擊敗對手。 另一邊廂主場出擊的熱刺，尖刀哈利卡尼發威梅開二度，領軍兩球淨勝薩格勒布戴拿模，該名熱刺射手末段退下火線，軍醫以冰袋為他敷右膝，令人擔心他能否在打吡戰披甲。

英超今輪的重頭戲，必定是「北倫敦打吡」，由阿仙奴主場迎戰熱刺，北倫敦雙雄先在周中出戰歐霸16強首回合。

打吡戰前夕，「口水戰」難免，兩軍在歐霸的待遇有所不同，兵工廠造訪希臘，體力上難免有影響，兩軍主帥摩連奴與阿迪達先在場外交手。

阿仙奴轟歐霸賽程有利熱刺 摩連奴：你上次攞着數又唔講？

柏柏斯達夫普路斯（左）今仗倒戈鬥阿仙奴。（路透社）

阿仙奴繼32強次回合後，再度在奧林比亞高斯的主場出戰，今場終於不是中立場賽事，冬窗離隊的柏柏斯達夫普路斯，今仗倒戈上陣。兵工廠今仗由皇馬借將奧迪加特先開紀錄，「挪威神童」在上半場中段禁區外施放冷箭，奧林比亞高斯門將稍為判斷錯誤，即使拍到皮球依然入網，阿仙奴34分鐘先開紀錄，亦攻入在阿仙奴的首個入球。

奧迪加特（中）攻入阿仙奴首個入球，為兵工廠先開紀錄。（路透社）

領先一球的阿仙奴，後防表現卻「荒失失」，大衛雷斯在自己禁區交失波，「益晒」馬蘇拉斯（Giorgos Masouras）並隨即起腳，可惜僅僅高出。兵工廠「見過鬼繼續唔怕黑」，今次到施巴路斯，後場誤傳「中伏」，主隊的阿拉比（Youssef El-Arabi）搶去控球權後見尼奴失位，立即起腳熨射建功，58分鐘追成平手。

阿拉比把握阿仙奴後防一次失誤，一度為奧林比亞高斯扳平。（路透社）

阿仙奴兩次後場失誤片段：

On a second thought, considering David Luiz will likely be starting on Sunday. Kane (C) seems like a no brainer. pic.twitter.com/mvirfww7zE — FPL_Masterpiece (@FPL_Masterpiece) March 11, 2021

阿仙奴在末段5分鐘連下兩城，奠定勝局，先有中堅加比爾馬加希斯接應傳中球，衝頂力壓對手頭槌入網，80分鐘再取領先。埃及中場艾利尼禁區外推順勁射，再度收死奧林比亞高斯門將，結果兵工廠作客以3：1先拔頭籌。

阿仙奴的艾利尼冷箭建功，為阿仙奴奠定3：1勝局。（路透社）

歐霸16強首回合戰果：

+ 2 + 2 + 2

哈利卡尼梅開二度後傷出 周日打吡戰添隱憂

熱刺歐霸16強首回合在主場出擊，迎戰克羅地亞的薩格勒布戴拿模，主帥摩連奴派出哈利卡尼及孫興慜正選上陣，加上迪利阿里從後支援。

熱刺數糊的重任，當然落在尖刀哈利卡尼身上，拉美拿殺入禁區左腳起腳中柱彈出，卡尼上前補射入網，25分鐘先開紀錄。熱刺及後不乏攻勢，戰至下半場再由哈利卡尼建功擴大領先，該名英軍隊長在12碼點附近冷靜地扣過對手起腳，70分鐘梅開二度，結果熱刺以兩球力克對手。

哈利卡尼梅開二度，助熱刺兩球淨勝對手。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

哈利卡尼末段退下火線，卻出現令熱刺球迷擔心的一幕，卡尼在後備席坐下時，軍醫替他在右膝紮着冰袋。

大戰前夕增添隱憂，摩連奴賽後向外界派定心丸，稱對卡尼在周日上陣充滿信心，「我相信他（卡尼）可以在周日披甲，我認為他可以如常上陣。」哈利卡尼對熱刺的重要性不言而喻，今季在各大賽事已累積26球及16個助攻，可見他是熱刺前線不可或缺的一員。

看見這個畫面，熱刺球迷擔唔擔心？（Twitter截圖）

哈利卡尼連下兩城後傷出退下火線，主帥摩連奴對他周日上陣甚有信心。（Getty Images）

英超第28輪直播賽程（按圖放大）：