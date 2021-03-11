英超│阿仙奴轟歐霸賽程有利熱刺　摩連奴：你上次攞着數又唔講？

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-11 13:32

阿仙奴跟熱刺兩支宿敵下周日深夜將上演北倫敦打吡，「廠長」阿迪達向來「溫和」，想不到遇上「寸王」摩連奴依然能擦出火花。

這場「牙骹戰」源於阿仙奴今晚作客奧林比亞高斯踢歐霸盃16強首回合，阿迪達在賽前記招上埋怨賽程令熱刺佔優。

他道：「有意見就應說出來，我希望兩隊可在同等條件下比賽，但事實不是。他們體能上有優勢，但我不想用此做藉口，反而好好利用這點，變成我們的優勢。」

阿仙奴主教練阿迪達直言賽程對己隊不公。（Getty Images）

熱刺免周車勞頓 阿迪達投訴不公

本來兩隊在歐霸盃16強都是先客後主，但由於考慮轉播及安全問題，兩支北倫敦球隊無法同一日在主場出戰。

由於兵工廠是去屆足總盃冠軍，擁有保留歐霸賽程的權利，所以歐洲足協決定熱刺改踢先主後客，變相令熱刺能避免在大戰前經歷周車勞頓之苦。

聰明的記者當然不會放過「激怒」摩連奴的機會，隨即追問摩帥對此番言論有何睇法。

摩連奴繼續盡顯寸王本色，阿迪達賽前先輸一場口水戰。（Getty Images）

同場加映：摩連奴的爆笑IG Post：

+ 5 + 5 + 5

寸王反擊：你上次又唔講？

「寸王」一如所料被觸動神經，並翻查他私人「小器簿」回擊，「上年12月6日熱刺主場對阿仙奴，那場比賽的3天前，阿仙奴主場對維也納迅速（歐霸分組賽），同一時間我們卻在冰天雪地的奧地利鬥寧斯。」

摩連奴甚至透露，熱刺當日在比賽後返英期間遇到航班延誤，要凌晨三點才抵達倫敦。他沒有放過諷刺對手的機會，反問記者：「阿仙奴上次不也是佔了便宜嗎？」

這句說話令全場陷入沉默，言下之意相信是「你有着數時又唔講？」而熱刺該仗就在阿仙奴「佔優」下以2：0獲勝，事實狠狠地摑了阿迪達一巴。

兩隊上年在聯賽碰頭時，熱刺在主場以兩球擊敗阿仙奴。（Getty Images）

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