英超︱錫菲聯買錯利物浦新星墮深淵　列強齊中伏細數今季最差收購

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-14 20:54

錫菲聯是上季英超最令人驚喜一隊，這支實而不華的升班馬，進攻能力縱不強，但隊形和韌力十足。以第九名超額完成賽季後，他們作出一前一後兩大收購，目標今季穩住後防之餘，加強前線攻力。 無奈一切不似預期，首17周均未能獲勝之下，今季長居榜末。近日領隊韋達傳出與球隊管理層不咬弦消息後終黯然離隊。收購球員表現，很多時會主宰領隊命運，今季英超「中伏」的豈止韋達？

錫菲聯上季帶來的驚喜，很大程度上是連續第二年從曼聯外借的年輕門將甸恩軒達臣推動。此子多次以「神救」拯救球隊，逐漸踢出信心之下，全隊交出超出準。可惜軒達臣獲曼聯12萬英鎊高薪續約後歸隊，錫菲聯只好買入另一門將蘭斯達爾代替。

結果證明甸恩軒達臣與蘭斯達爾水平有段差距，球隊亦打破球會紀錄以2350萬英鎊收購利安比維斯達（Rhian BREWSTER），身為前鋒球員，20次上陣竟顆粒無收，被認為是導致韋達被炒的一大導火線。

韋達在錫菲聯執教5年，一度是天作之合，最終黯然離隊。（Getty Images）

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世少盃神射手貨不對辦

比維斯達在利物浦時曾被寄予厚望，2017年代表英格蘭出戰世少盃，以8個入球助幼獅首度封王並成為賽事神射手。2018年初重傷後養傷一整年，2019年1月外借史雲斯，20次為這支英冠球隊上陣攻入10球。今季即使以2350萬英鎊被賣到錫菲聯，當中附帶4000萬英鎊回購條款，足見利物浦如何看重這顆新星。

可是韋達似乎找不到他的「說明書」，初時安排他踢正箭頭，之後時而左翼，時而右翼，甚至連進攻中場亦試過，依然未找到他的最佳位置。遲遲未有入球之下，比維斯達愈踢愈迷失，連同盃賽共23次上陣只有兩次踢足90分鐘，別說入球，連助攻仍未有，成為利物浦所出售最新一個貨不對辦的年輕球員（詳見上列圖輯）。

球季未完，錫菲聯似乎已在舉手投降。（Getty Images）

連累錫菲聯領隊離任

踏入2021年，錫菲聯戰績稍有改善，惟28輪聯賽只得4勝2和，敗仗已達22次，只得14分之下，基本上難逃降班厄運。領軍5年勞苦功高的韋達，還是要黯然下台，比維斯達亦被指為今季英超最差收購之一。

回看今季英超收購，表現不似預期的不止比維斯達，因而被炒的除韋達之外，也有另一位受害者（詳見下列圖輯）。

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看到上述例子，不得不慨嘆一句，英超球隊實在是「錢多人傻」——豪擲數千萬英鎊在一個球員身上，不時將如此重要的投資放在後備席上投閒置散。難怪英超球隊能在轉會市場上收支平衡者絕無僅有，「大嘥鬼」則隨處可見。

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