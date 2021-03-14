足球熱話｜祼聊平台請纓打救國際米蘭　開出高額贊助卻有荒謬條件

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-14 20:32

國際米蘭因母公司蘇寧集團陷入財困，屢屢傳出賣盤，蘇寧本身也明言尋找「合作伙伴」注資球隊。 在合作多年的輪胎製造商Pirelli即將抽身之下，有「大公司」主動向國米提供雙倍贊助，但事情卻令人尷尬不已。

Pirelli與國際米蘭由1995年開始合作，其標誌與藍黑球衣像是已經不可分割，早前卻傳出贊助合約屆滿後，雙方就會分道揚鑣，對於本已陷財困、無力支持多名球員轉會費餘額的國米來說，無疑是雪上加霜。

然而，成人交友App公司Stripchat早前卻向國米寄出一封電郵，表示願意接手提供「鉅額」贊助，卻開出可笑、且極度荒謬的條件：

事實上，單看電郵內容，已覺得完全不專業和無稽，細閱其內容的話就知道，這大概只是Stripchat借機宣傳的技倆。事實上，Stripchat早前亦借金融市場爭取曝光，包括宣布會成立SPAC（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司），以初期沒有任何實際業務、以一個持有現金的「殼」去等待收購項目，實行「先造殼上市，再尋求併購」。

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不過，若事情有萬分之一的可能而成真，對於國米也不是毫無幫助。國米在2016年獲蘇寧集團購入70%股權，2019年以7300萬鎊簽入前鋒盧卡古，但至今仍有4300萬鎊轉會費及430萬鎊附加費未償還予曼聯；至於從皇家馬德里收購的阿舒拉夫，國米今個月應要付1000萬歐元的「首期」，但在蘇寧集團資金緊拙、連中超的江蘇隊（前稱：江蘇蘇寧）也要停運的當下，還有無能力還債亦是未知數。

國際米蘭簽入盧卡古等多名球星，但財困的當下卻無力還債。（Getty Images）

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