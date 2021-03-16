【法甲】PSG兩將遭連環爆格　球隊即時反應助隊員安心出戰

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-16 13:09

巴黎聖日耳門球星迪馬利亞在周日（14日）的法甲聯賽離奇被換出，原來有家事發生，他家中被劫匪「爆格」，更一度傳出家人也在屋內，幸好只是虛驚一場。 巧合的是，另一名PSG球員馬昆奴斯的家同一時間被劫，一場賽事兩人被劫，巴黎聖日耳門不敢怠慢，為了確保球員可以安心作賽，不惜出錢為眾將的寓所加強保安。

巴黎聖日耳門在周日的法甲主場1：2不敵南特，戰至下半場中段突然收起迪馬利亞，原來並非戰術調動，而是迪馬利亞家中遇上劫案，被劫匪入屋行劫，一度傳出迪馬利亞家人被綁架，主帥普捷天奴立即將該名阿根廷球星調離場，幸好法國傳媒事後澄清迪馬利亞家人不在屋內，只是財物損失，已是不幸中之大幸。

巧合的是，PSG隊長馬昆奴斯父母的寓所在同一時間被行劫，兩者同住在同一區，當地警方懷疑是有組織犯案。法國警方指出迪馬利亞在劫案中損失50萬歐元的財物，據報馬昆奴斯的父親更在劫案受傷。

迪馬利亞被調走急離場 傳家人遭竊匪暴力綁架 隊友同遭殃

迪馬利亞（右）在「無病無痛」的情況下，僅踢了62分鐘就被換走。（路透社）

迪馬利亞離奇被換走逐格睇：（按圖放大）

一場聯賽，兩家被劫，PSG當然不能夠坐視不理，先要確保眾將的家居安全，他們才有心力為球隊賣命。提防盜賊，由球隊做起，法國《隊報》透露巴黎聖日耳門對一連兩宗劫案作出回應，據報PSG為自掏腰包為一隊球員的寓所提供更多保護，聘請24小時的保安及裝置閉路電視。

巴黎聖日耳門兩大當家球星尼馬及麥巴比，據悉早已自己聘任保安公司，而如今球隊做多一步，為全隊球員及家人的安全作更好的保障。

報導指馬昆奴斯哥利亞（右）的父母同樣在比賽中被入屋行劫。（路透社）

馬賽激進球迷燒訓練場、封大閘、成功闖入訓練中心（按圖放大）：