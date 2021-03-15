法甲｜迪馬利亞被調走急離場　傳家人遭竊匪暴力綁架　隊友同遭殃

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-15 13:43

巴黎聖日耳門（PSG）翼鋒迪馬利亞經歷心驚膽顫的一晚，這位阿根廷國腳在比賽中途突然被調離場，有傳他的家人被入屋爆竊的匪徒綁架，此子聞訊後隨即急急腳離開球場。

事發在巴黎聖日耳門對南特的下半場，當時兩隊各憑達斯拿跟高路梅安尼的入球踢成1：1平手。

比賽約60分鐘之際，場邊出現小騷動，直播鏡頭影到巴黎體育總監李安納度（Leonardo Araújo）神色凝重地傾電話，收線後他隨即走到看台邊，跟後備席上的主帥普捷天奴交流，似乎是要傳達十分重要的訊息。

迪馬利亞離奇被換走逐格睇：（按圖放大）

傳迪馬利亞家人被綁架

普捷天奴之後立即換走「無傷無病」的翼鋒迪馬利亞，並在這位阿根廷國腳步出場區後，一直跟他密密斟。普捷天奴甚至暫時將比賽「置之不理」、交由助教指導，陪迪馬利亞一路走入更衣室，並在幾分鐘後才獨自重返球場。

事情看似毫不簡單，據法國媒體報道，今次突發情況全因迪馬利亞屋企遭遇「緊急事件」——被入屋「爆格」。而球隊需要將迪馬利亞立刻調離場，是由於迪馬利亞的妻兒當時正在屋內，一度有報道稱兩人被綁架作人質，又引述球會內部人士消息、形容劫案「十分暴力」。

迪馬利亞（右）在「無病無痛」的情況下，僅踢了62分鐘就被換走。（路透社）

隊友家人同被入屋行劫

不過及後巴黎人報（Le Parisien）澄清，迪馬利亞的家人在被劫時身在家中的「其他地方」，且沒有聽到任何由歹徒發出的聲音，又稱歹徒成功偷走一個夾萬內的貴重物品。

最出奇的是，迪馬利亞隊友馬昆奴斯哥利亞的父母在同一時間亦被打劫。雖然據指兩人並無大礙，但由於兩者都居住在同一區，當地警方懷疑牽涉犯罪組織，已着手調查。

報導指馬昆奴斯哥利亞（右）的父母同樣在比賽中被入屋行劫。（路透社）

巴黎最終以1：2不敵南特，普捷天奴賽後才把一切告知球員。不過，他仍相信球員早被足球以外的事影響，「我們往往要考慮的事，都可能會超越足球。我知道這不是落敗的藉口，但相信多多少少也令球隊士氣下滑了。」

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