39歲伊巴謙莫域重返瑞典國家隊　「神之回歸」闊別5年仍無可取替

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-17 10:59

事隔5年，39歲的伊巴謙莫域回歸瑞典國家隊，將出戰世界盃外圍賽。大軍名單公布後，伊巴在社交網站留言一句：「神之回歸。」

瑞典在今月底的國際賽期將出戰世界盃外圍賽，分別對格魯吉亞及科索沃。瑞典主帥恩尼安達臣（Janne Andersson）公布入選球員名單，最矚目的是包括39歲的伊巴。

伊巴今季效力AC米蘭，狀態仍然理想。（Getty Images）

伊巴為瑞典116次上陣，攻入62球，是瑞典史上國家隊入球最多的球員。他本身在2016年歐國盃分組賽出局後退出國家隊，但在去年11月的訪問中，他表示願意再戰國際賽。之後，主帥恩尼安達臣就飛到米蘭，與伊巴商討重返國家隊。

【伊巴之外，瑞典國家隊還有什麼猛將？】

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恩尼安達臣公布名單後，伊巴在Twitter上載了一張他以前為國披甲的照片，還留言一句：「神之回歸（The return of the God）。」伊巴確實寶刀未老，今季在意甲為AC米蘭攻入14球，為隊中首席射手，在聯賽射手榜並列第4位。

恩尼安達臣講到重召伊巴，他說：「首先，他是一位非常優秀的球員，也是瑞典擁有過最出色的球員。明顯地，他願意回歸，是一件好事。除了在球場上的貢獻外，他還有豐富的經驗，可以幫到其他隊友。」

伊巴謙莫域寸爆金句，你記得幾多句？（按圖放大重溫）

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如無意外，伊巴還可出戰今夏的歐國盃。瑞典在歐國盃被編入E組，同組對手有西班牙、波蘭及斯洛伐克。

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