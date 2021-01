【足球往事】昔日戰友反目成仇　伊巴曼聯時期嘲盧卡古出於好心？

撰文: 李榮康 最後更新日期: 2021-01-27 18:39

有些球員合作過,就算離開成為對手,亦會跟拍檔保持友誼,亦有些球員過檔之後,跟身邊的戰友當成仇人。 伊巴謙莫域跟盧卡古曾在曼聯算是合作過,現時分別效力AC米蘭及國際米蘭的兩人,於意大利爆發衝突,伊巴疑辱罵盧卡古,令比利時射手失去理智。 伊巴在曼聯亦曾跟盧卡古有點過節,但相比今次,瑞典神鋒卻是出於好心。

AC米蘭隊友阿利斯奧羅馬洛尼完半場前,侵犯盧卡古,比利時前鋒不滿動作粗野,欲上前理論,雙方球員圍作一團,伊巴又加把口:「go do your voodoo sxxx, you little donkey!」

這使得盧卡古更難控制情緒,但在隊友勸導下總算能繼續比賽。不過,半場完結時,伊巴疑似再次「辣着」比利時射手,盧卡古指伊巴侮辱其母親,想上前對質,在隊友阻止下返更衣室,但邊行邊破口大罵:「Fxxk you and your wife!」、「You son of a bxxxh!」

比賽結果峰迴路轉,伊巴換邊後領紅,盧卡古入波,國米完場前絕殺同市死敵贏2:1。

【伊巴舌戰盧卡古逐格睇,按圖看清事發經過】

+ 17 + 17 + 17

這並非第一次伊巴嘗試「辣着」盧卡古,兩人曾一起效力曼聯,盧卡古2017年以7500萬英鎊加盟「紅魔」,上陣96場入42球,表現不太穩定,曼聯亦似乎找不到盧卡古「說明書」,最為魔迷詬病的是其球技,伊巴就曾以此挑釁盧卡古。

伊巴2019年接受《米蘭體育報》訪問時,曾透露:「盧卡古嘛,我認為就別太期望他的球技了,他的優點就是步大力雄,不過如果他聽我的話......」

盧卡古效力曼聯時表現不穩,常被批評球技差勁。(Getty Images)

當時伊巴跟盧卡古說:「你每次控得好個波,我就給你50英鎊。」被盧卡古問這對自己有什麼好處時,伊巴直言:「什麼都沒有,但你會成為一個更好的球員。」

盧卡古有沒有接受打賭呢?據伊巴表示,這位比利時射手「因為怕輸」未有接受,但又說:「盧卡古有那種向世界證明自己的瘋狂欲望,我肯定他在國米會翻身。」

伊巴效力曼聯挑釁盧卡古出於好心。(Getty Images)

如伊巴所言,盧卡古於國米翻生。(Getty Images)

事實上,盧卡古2019年加盟國米後,表現確實回勇,76場比賽已入了52球,今季於各項賽事上陣25場有19球進賬,如伊巴預言一樣,完完全全「翻生」。

兩人關係此一時彼一時,現在見面會否再次鬧翻,還是完場哨聲一響,一切就在球場上完了,就不得而知了。

【按圖看周二晚英超賽果,曼城大勝上榜首,韋斯咸反勝入前4】