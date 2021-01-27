【足球往事】昔日戰友反目成仇　伊巴曼聯時期嘲盧卡古出於好心？

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-27 18:39

有些球員合作過，就算離開成為對手，亦會跟拍檔保持友誼，亦有些球員過檔之後，跟身邊的戰友當成仇人。 伊巴謙莫域跟盧卡古曾在曼聯算是合作過，現時分別效力AC米蘭及國際米蘭的兩人，於意大利爆發衝突，伊巴疑辱罵盧卡古，令比利時射手失去理智。 伊巴在曼聯亦曾跟盧卡古有點過節，但相比今次，瑞典神鋒卻是出於好心。

AC米蘭隊友阿利斯奧羅馬洛尼完半場前，侵犯盧卡古，比利時前鋒不滿動作粗野，欲上前理論，雙方球員圍作一團，伊巴又加把口：「go do your voodoo sxxx, you little donkey！」

這使得盧卡古更難控制情緒，但在隊友勸導下總算能繼續比賽。不過，半場完結時，伊巴疑似再次「辣着」比利時射手，盧卡古指伊巴侮辱其母親，想上前對質，在隊友阻止下返更衣室，但邊行邊破口大罵：「Fxxk you and your wife！」、「You son of a bxxxh！」

比賽結果峰迴路轉，伊巴換邊後領紅，盧卡古入波，國米完場前絕殺同市死敵贏2：1。

【伊巴舌戰盧卡古逐格睇，按圖看清事發經過】

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這並非第一次伊巴嘗試「辣着」盧卡古，兩人曾一起效力曼聯，盧卡古2017年以7500萬英鎊加盟「紅魔」，上陣96場入42球，表現不太穩定，曼聯亦似乎找不到盧卡古「說明書」，最為魔迷詬病的是其球技，伊巴就曾以此挑釁盧卡古。

伊巴2019年接受《米蘭體育報》訪問時，曾透露：「盧卡古嘛，我認為就別太期望他的球技了，他的優點就是步大力雄，不過如果他聽我的話......」

盧卡古效力曼聯時表現不穩，常被批評球技差勁。（Getty Images）

當時伊巴跟盧卡古說：「你每次控得好個波，我就給你50英鎊。」被盧卡古問這對自己有什麼好處時，伊巴直言：「什麼都沒有，但你會成為一個更好的球員。」

盧卡古有沒有接受打賭呢？據伊巴表示，這位比利時射手「因為怕輸」未有接受，但又說：「盧卡古有那種向世界證明自己的瘋狂欲望，我肯定他在國米會翻身。」

伊巴效力曼聯挑釁盧卡古出於好心。（Getty Images）

如伊巴所言，盧卡古於國米翻生。（Getty Images）

事實上，盧卡古2019年加盟國米後，表現確實回勇，76場比賽已入了52球，今季於各項賽事上陣25場有19球進賬，如伊巴預言一樣，完完全全「翻生」。

兩人關係此一時彼一時，現在見面會否再次鬧翻，還是完場哨聲一響，一切就在球場上完了，就不得而知了。

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