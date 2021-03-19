【歐霸】熱刺斷送大好形勢遭逆轉出局　克羅地亞箭頭戴帽領風騷

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-19 10:13

熱刺挾兩球領先優勢，在歐霸16強次回合作客克羅地亞的薩格勒布戴拿模，以為「實食無黐牙」，豈料卻陰溝裏翻船。薩格勒布戴拿模在主場上演一場大逆轉，由箭頭奧錫領銜主演，該名曾效力韓職蔚山現代的前鋒，法定時間90分鐘梅開二度，加上加時階段再建一功，完成帽子戲法，一己之力淘汰熱刺。

熱刺在歐霸16強面對來自克羅地亞的薩格勒布戴拿模，首回合在主場憑哈利卡尼梅開二度，以兩球領先進入次回合。薩格勒布戴拿模賽前傳來壞消息，教頭馬米早前因逃稅而惹上官非，早前被判罪名成立，同時辭任主帥一職。

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兩球領先，加上對手臨時易帥，熱刺的晉級形勢大好，領隊摩連奴今仗同樣派出哈利卡尼掛帥，配合拉美拿﹑迪利阿里及盧卡斯莫拉攻堅。熱刺今仗亦有不少攻勢，全場錄得17次攻門，其中4次中目標，但偏偏未能產生太多威脅。

正選上陣的迪利阿里今仗建樹不多。（路透社）

只要熱刺專注做好防務，守和對手，同樣可以輕鬆晉級，但世事往往都不似預期，戰至下半場中段起變化。薩格勒布戴拿模的前鋒奧錫（Mislav Oršić）左路切入大位再妙射破網，收死熱刺門將洛里斯，62分鐘先開紀錄，同時為主隊兩回合追成較接近的比數。

熱刺失守後，摩連奴及後換入新血，盧施素及尼當比利入替，希望穩住戰局。薩格勒布乘勢追擊，戰至末段再度射破熱刺的大門，右路一次地波傳中，奧錫12碼點附近撞射建功，洛里斯只能目送皮球入球，83分鐘領先至2：0，兩回合計追成2：2平手，兩軍需要進入加時分勝負。

薩格勒布戴拿模的前鋒奧錫今仗連中三元，成為球隊反勝的最大功臣。（Getty Images）

憑一己之力領軍扳平的奧錫，任務並未完，該名曾效力韓職蔚山現代的箭頭，在加時階段再度發威，左路一次突破，身邊的熱刺球員未能阻止他，奧錫引球至禁區頂順勢起腳射近柱入網，106分鐘完成帽子戲法，並攻入反勝一球，結果熱刺斷送兩球領先的大好形勢，被薩格勒布戴拿模在主場反勝3：2，晉級最後8強。

薩格勒布戴拿模打入歐霸最後8強，是球會史上歐洲賽的最佳成績。（路透社）

當摩連奴接掌熱刺後，不少熱刺球迷亦期待「摩佬」為球隊帶來夢寐以求的錦標，即使聯賽早已無望，寄情盃賽也可以，先在足總盃被愛華頓踢出局，如今挾兩球領先的大好形勢遭逆轉，熱刺今季的捧盃希望只剩下下月底舉行的聯賽盃決賽，屆時將與曼城正面交鋒。

熱刺尷尬出局，摩連奴亦收起平時的「寸樣」，直接向球迷們致歉，同時指今仗是態度決定勝負，批評麾下今仗未有認真看待賽事，「球隊今仗不像在踢一場重要的賽事，相反對手由頭至尾亦十分落力，結果他們以努力換到回報。今仗的勝負分野就是雙方的態度，每一場﹑每一分鐘都要保持良好的態度，否則十分容易被擊敗，就像今仗一樣。」

領先兩球遭反勝，摩連奴斯人獨憔悴。（路透社）

歐霸16強次回合戰果：