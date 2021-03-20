【東京奧運】不招待海外觀眾　100萬旅客夢泡湯　為保安全舉行

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-03-20 20:13

新冠肺炎疫情難遏止，但籌備經年的東京奧運勢在必行，哪怕要「細搞」。 東奧組委與國際奧委會（IOC）等5方組織今天開會後宣布，考慮環球疫情及防疫需要，決定不招待海外觀眾親臨觀戰。至於讓國內觀眾入場的數量，仍待下月中疫情發展，方有定案。

東京第2次舉行奧運，原先預計有多達100萬海外旅客訪日，帶來巨大商機，如今好夢成空。東奧組委、IOC、國際殘奧委、東京都政府及日本政府今天（20日）召開視像會議後，達成聯合協議。

東京都知事小池百合子會後公布，要順利舉行奧運，防止新冠病毒乃最優先考慮。「放棄招待海外觀眾，以求延續防疫對策」，小池說。

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東奧組委會長橋本聖子（中）聯同奧運大臣丸川珠代（右）等人開會後，公布協議。（路透社）

聯合協議指，考慮病毒出現不同變種，令疫情嚴峻，世界各國出入境管制仍未放寬，海外旅客難以自由進出日本。獲得門票的海外觀眾，能否赴日成疑問，日本亦難以讓海外旅客入境。為了確保奧運安全舉行，參加者及日本國民安全，唯有出此對策。

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東奧勢在必行，唯有謝絕海外觀眾。（Getty Images）

東奧組委會長橋本聖子強調，東奧將有別於以往奧運，「運動員將盡全力，以表現感動人心，本質不變」。東奧將會讓國內觀眾入場，數量有待決定，視乎４月中日本的疫情，以及各項體育賽事的舉行情况。東奧預定售出60萬張海外門票，殘奧亦有3萬張海外門票，將要取消及退款。關西大學名譽教授日前估計，東奧不招待海外觀眾，國內觀眾人數亦可能因防疫考慮而減半，嚴重損失觀光及旅遊商機，經濟損失可達1.6萬億日圓（約1140萬億元）。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：