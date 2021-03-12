東京奧運｜國際奧委會將購中國製疫苗　日奧運大臣：疫苗政策不變

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-12 14:26

延期一年的東京奧運，似乎將於今年夏天如常舉行，國際奧委會為確保奧運會順利進行，剛連任的主席巴赫在奧委會的大會上透露，將在中國奧委會的協助下購買國產疫苗。 即使巴赫強調不會強逼運動員接種，但難免引起一定的疑慮，事關日本方面仍未承認中國疫苗，故此日本奧運大臣丸川珠（Tamayo Marukawa）代直言當地政府沒有收到有關通知。

巴赫（Thomas Bach）日前順利連任國際奧委會（IOC）主席，及後在IOC第137次大會上稱，今夏的東京奧運勢在必行，問題只是在於形式上如何舉辦。

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即使疫情持續，東京奧運大有機會在今夏如常進行。（資料圖片／Getty Images）

巴赫在大會上透露，中國奧委會有意向國際奧委會提供額外的疫苗，巴赫同時承認國際奧委會將承擔一切費用，並形容為「確保東京奧運安全的最新一個里程碑」。而中國將提供國產的疫苗，將奧運及殘奧各國的隊伍提供額外疫苗，但將不會強逼運動員接種疫苗。

剛連任的國際奧委會主席巴赫透露，將與中國奧委會合作購買疫苗。（資料圖片／Getty Images）

國際奧委會縱然提及將向中方購買額外疫苗，但有關疫苗的詳情則未有透露。現時中國疫苗仍未被列入世界衛生組織的緊急使用清單中，世界不少國家依然未認可中國疫苗，國際奧委會大手購入疫苗，難免引起各國的疑慮，當中主辦國日本立即發聲回應事件。

即使日本疫情嚴峻，亦無阻民眾外出：

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日本奧運大臣丸川珠代今日（12日）回應事件直言，巴哈公布計劃前未有知會日本政府，政府亦在國際奧委會網頁才得悉有關資訊。她估計巴哈的意思是承認中國製疫苗的國家，有權判斷是否接種。

日本沒有因為奧委會的決定而修例，強調中國疫苗需要在日本通過測試才會認可。日本政府至今只認可使用美國輝瑞出產的疫苗，對中國製疫苗一概未承認，故此日本運動員不可能接種中國製疫苗。《每日新聞》分析按照現狀，選手來到日本，亦有機會不能接種中國製疫苗。

丸川珠代說：「有關中國疫苗的事宜，現時等待政府有關方面作決定，我現時不知道中國疫苗有否在日本申請批准權，而政府對疫苗的政策未有任何改變。」

日本奧運大臣丸川珠代透露，當地政府不會因為奧委會的決定而改變有關疫苗的政策。（Getty Images）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：