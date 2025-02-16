冰球｜美國國歌被噓爆　對加拿大開賽9秒3度互毆　竟與特朗普有關

由美國冰球聯盟（NHL）舉辦的冰球四國賽（4 Nations Face-Off），邀4大冰球強國——美國、加拿大、瑞典和芬蘭參賽，北美的美國隊和加拿大隊、北歐的瑞典隊和芬蘭隊，各有恩怨，加上冰球的既有文化，香港時間周日的美加大戰，開波兩秒已打過不停，令場面相當沸騰。

球員情緒如此高漲，與美國總統特朗普近日的言論不無關係。



美國對加拿大的賽事，在加拿大主場舉行，賽前奏美國國歌時現場傳來噓聲。（Getty Images）

這場冰球四國賽，4支代表隊參賽的都是NHL球員，美國對加拿大的超級大戰氣氛相當熾熱，賽前唱美國國歌時，加拿大球迷已不斷發出噓聲——美國總統特朗普近日多次稱加拿大可作為美國的「第51州」，又威脅對加拿大大部份商品，祭出25%關稅，種種都激起了加拿大人的愛國情緒，而比賽日（美國及加拿大時間2月15日）更是加拿大的「國旗日」，如此背景令場內充滿各種情緒。

事實上，兩日前美國隊6：1大勝芬蘭一戰，也是在加拿大滿地可舉行，該場賽事，美國國歌也被噓，一直是特朗普忠實支持者的美國球員Matthew Tkachuk當時已表明不喜歡這情況。

Matthew Tkachuk（右）是特朗普忠實支持者，開賽兩秒就與加拿大的Brandon Hagel互毆。（Getty Images）

到美國對加拿大，球證鳴笛開波不過兩秒，Matthew Tkachuk和加拿大隊的Brandon Hagel就脫去了手套、擺好架勢，在中圈準備「決鬥」。猶如一場冰上拳擊賽事，兩人在中圈對恃一輪後便開始揮拳雙向，打到頭盔也脫落，幾名裁判也沒有干涉，只近距離察看，直到兩人打到纏擾倒地，裁判才一湧而上將他們分開。

賽事重開後1秒，今次輪到Matthew Tkachuk的弟弟Brady Tkachuk，與加拿大的Sam Bennett重覆剛才的場面，也是打到倒在地上後才由裁判分開。

Brady Tkachuk「接棒」哥哥與加拿大的Sam Bennett埋身肉搏。（Getty Images）

第二場毆鬥後比賽繼續，今次開波後總算形成了一次攻勢，美國隊攻到加拿大門前，然後雙方突然一言不合又開始打架，由於涉事球員眾多，裁判立刻介入，大多球員也立刻停下來，唯獨美國的J.T. Miller和加拿大的Colton Parayko脫去手套，示意又一場搏擊的開始，變成一對一後，裁判也沒再制止，兩人如常揮拳，如常打完，如常受罰。

這場賽事，美國隊最後以3：1擊敗加拿大，兩連勝後落實獲得決賽資格；加拿大若在17日擊敗芬蘭，也可進入決賽，屆時將再與美國交手。