全運會2025｜為主場出賽辭教職　黃嘉潤夥謝鍵泓奪沙排港隊資格

第十五屆全國運動會（全運會）將在11月舉行，香港將會主辦8個項目，其中之一的沙灘排球今個周末舉行香港代表隊甄選賽，勝出的隊伍可取得外卡資格，11月在主場代表香港出賽。

男子的外卡資格在3支隊伍各有勝負之下，由謝鍵泓／黄嘉潤憑較佳對賽成績獲得，兩人得悉後坐在沙灘上哭成淚人，全因由兩年前失落亞運資格，到重拾鬥志、拋開一切爭取全運資格，滿是辛酸。



沙排全運港隊甄選賽3月1及2日在新咖啡灣泳灘舉行。（高詩琦攝）

沙排香港代表隊甄選賽3月1及2日在屯門黃金海岸上演，男、女子各有3支隊伍參加，女子賽有杜詠彤／杜詠雯、歐陽瑋欣／袁廷芝、曾岳羚／黃雯靖；男子賽則是謝鍵泓／黄嘉潤、王沛林／莊紀來、李烈峰／李卓曦。

女子甄選賽由杜詠彤／杜詠雯連贏兩場獲勝，取得代表香港出賽的資格；而男子賽則極為激烈，3支隊伍最後都獲1勝1負，當中謝鍵泓／黄嘉潤先2：0擊敗李烈峰／李卓曦，惟1：2不敵王沛林／莊紀來；但同時王沛林／莊紀來0：2輸給李烈峰／李卓曦，最終謝鍵泓／黄嘉潤憑較佳對賽，獲得全運會的港隊外卡資格。

黃嘉潤（右）和謝鍵泓（左）出戰全運沙排港隊甄選賽。（高詩琦攝）

謝鍵泓與黄嘉潤在最後一戰與王沛林和莊紀來的組合打得相當接近，黃嘉潤每次得分都大聲呼喊振奮士氣，打到決勝局僅負，兩人稍顯失落，但當得悉應可獲得全運會外卡資格一刻，兩人並肩坐在沙灘上不住哭泣，黃嘉潤邊哭邊說：「我真係盡晒力……」

兩人良久後受訪，戴着墨鏡的黃嘉潤仍然默默地落淚，謝鍵泓說着兩人今年的目標就是代表香港打全運會，表示若然成真，會好好珍惜這機會，他拍拍黃嘉潤的背，說：「我的拍檔這次帶傷上陣，他的腰有傷，今天看到他已經盡了120%的努力……」事實上，黃嘉潤在比賽期間雖然如常左飛右撲、落地救球，但比賽結束後，他連站直都相當困難。

黃嘉潤（左）和謝鍵泓（右）在獲得外卡後，兩人坐在地上飲泣。（高詩琦攝）

黃嘉潤和謝鍵泓在2023年舉行的杭州亞運前，其實曾贏得港隊資格賽，未料最後因不符「主觀條件」，代表香港參加運動會的夢想落空，兩人坦言事後沉寂了一年，甚至想過放棄球員生涯，直到2024年夏天時得知全運會沙排在主場舉行，才決定收拾心情。

黃嘉潤道：「我們很想在主場打比賽，準備了這個資格賽大半年，壓力一直都在，一路高強度訓練，不能懶惰，拍檔又有工作在身，大家都有不同程度的傷病，其實真的不容易，所有在這場上爭資格、這兩天的參賽球隊，大家都很不容易。大家各有勝負，我們較幸運，小分上有優勢，可以首名代表香港，對我們來說也是肯定，我們會努力準備。」

問兩人失落亞運資格，有否為今次爭全運資格帶來更大動力？黃嘉潤：「其實是的，我們兩個心照不宣，其實大家知道大家都很累，當運動員尤其在香港並不容易，但就在內心堅持努力，唯有靠自己。」

香港沙排代表黃嘉潤。（高詩琦攝）

其實這對組合在疫情前曾嘗試成為全職沙排運動員，惟疫情時沒有收入，只能正職工作、再兼職打沙排，謝鍵泓他現在是全職教師，每天早起上班、晚上訓練；「幸好我的拍檔堅持、鼓勵我，令我不易放棄，而且我學校的同事和校長也好支持我。」

香港沙排代表謝鍵泓。（高詩琦攝）

黃嘉潤本來也是全職教師，但為了爭取全運資格終決定辭工，全力備戰，「始終我年紀較他（謝鍵泓）大少許，我也是個很需要集中精力的人，權衡之下，決定這兩年先放下工作，拍檔早上工作時我就跟其他人訓練，到晚上他放工再一起練習。自己前幾年跟拍檔一樣兼顧教師工作，那種辛苦程度是難以想像的，加上運動員的各種壓力，真的好困難。但慶幸我們兩個有共同目標，一隻手掌拍不響。」兩人希望今次出戰全運之後，下屆即2026名古屋亞運，終可實現代表香港打亞運的心願。

代表香港多年的沙排代表王沛林（右）與莊紀來（左）合作爭取全運資格，最終擦肩而過。（高詩琦攝）

後記：



這段賽後訪談期間，兩人不下一次強調，6支參加全運港隊甄選賽的隊伍「都很不容易」，他們說的也是事實——沙排目前並非體院精英項目，也不獲納入限五人或以上項目的「隊際運動項目發展計劃」，目前獲體院資助的香港沙排運動員只得杜詠彤，她憑着早年一面全國賽銅牌才獲得個別精英資助，多數球員想打波，就必須以正職支持。



全運沙排賽在香港舉行，參賽自是每個香港沙排運動員的夢想，每個出戰港隊甄選賽的球手背後都有自己的故事和辛酸。



比賽後，未能取得外卡的王沛林頹然坐在地上落淚，這名港將在這條路上走了好多年，8年前與當時的拍檔劉梓浩合作出戰全運會，其後又取得全國巡迴賽總決賽亞軍的佳績，獲得體院資助，到2018年代表香港打亞運以為實現夢想，劉梓浩卻因患上白血病未能繼續生涯。



王沛林為了沙排始終堅持，歷年換過多個拍檔，2023年再戰亞運，來到2025年為了在主場打全運仍咬緊牙關，但對他的考驗從未停止，資格賽前不久，原本的拍檔放棄退出，他好不容易找來新拍檔莊紀來合作，最終外卡未能到手，但他已拼盡全力，賽後失落之餘，也不忘着記者去拍攝黃嘉潤和謝鍵泓，全因他們都深明彼此為了這個資格傾盡所有。



全運沙排賽11月將會在維園舉行，大家不妨留意一下這班單純為着沙排竭盡心力的港將，誠如取得女子代表資格的杜詠彤所言，「雖然你（觀眾）未必知道我們是誰，但香港沙灘排球會有運動員參加、有運動員去拼搏，是一件很開心的事，你們就算不知道我們叫什麼名字，你們跟我們說一句加油，我們都會覺得，收到！」

