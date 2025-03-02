全運會2025｜杜氏姊妹勝出沙排港隊甄選賽　雪花頸鏈成決心之証

第十五屆全國運動會（全運會）將在11月舉行，香港將會主辦8個項目，其中之一的沙灘排球今個周末舉行香港代表隊甄選賽，勝出的隊伍可取得外卡資格，11月在主場代表香港出賽。

賽事周日決出取得外卡的隊伍，女子由「杜氏姊妹」杜詠彤、杜詠雯獲勝，兩人賽後談到合作一年間的心路，並以頸上的雪花頸鍊，作為決心之証。



沙排香港代表隊甄選賽，男、女子各有3支隊伍參加，女子賽有杜詠彤／杜詠雯、歐陽瑋欣／袁廷芝、曾岳羚／黃雯靖；男子賽則是謝鍵泓／黄嘉潤、王沛林／莊紀來、李烈峰／李卓曦。

隊伍分別進行單循環賽事，最終排名最高的隊伍將獲得代表香港參賽的外卡資格，次名的隊伍則可參加7至8月在內地舉行的資格賽，需在8站賽事取得全國前24名方可晉身全運會。

杜詠彤／杜詠雯與歐陽瑋欣／袁廷芝爭奪代表香港出賽的資格。（高詩琦攝）

女子賽最終由杜詠彤／杜詠雯連勝兩場，取得代表香港出賽的外卡，獲勝一刻，妹妹阿雯不住激動哭泣，事實上，這對孖生姊妹在2023年的杭州亞運都分別代表香港出賽，姊姊阿彤出戰沙排，阿雯則是排球隊代表，兩人在亞運後才以組合姿態出戰沙排。阿雯今次轉項到沙排，也是源於姊姊主動邀請。

杜詠雯獲勝後不住哭泣。（高詩琦攝）

阿彤說：「全運、亞運我都打過，之前也試過在全國賽拿到季軍（2019年夥江卓儀在全國大滿貫南通站奪銅牌），我想看看能不能衝破自己以往的最佳成績，為什麼會找妹妹打，是因為我很想在還有能力做到的情況下，找一個真有能力的球員，跟我一起再試一下。」她坦承爭取資格也是為自己，「看看可不可以再做一個歷史，再拿多一面獎牌。」

阿雯回想當初姊姊提出合作的邀請時，自己曾猶豫過，雖然兩姊妹十多年前港青時期也曾沙排、排球雙線發展，但之後一直各有主項，室內排球與沙灘排球的環境、打法都差異極大，要達到在運動會出賽甚至爭奪獎牌的水平，必須下很大苦功，「以前覺得沙排不太適合自己發展，我會偏向室內多一點……有時天氣很曬，容易中暑，我本身是一個很（喜歡）冷氣的溫室小花，所以都有衡量到底自己是否堅持到。」

杜詠雯在2023年杭州亞運是香港女排代表。（資料圖片）

杜詠彤是全職沙排運動員，2023年曾代表香港打亞運。（鄭子峰攝）

不過當時她轉念又想，「姐姐邀請我，是不是應該要好好把握這個機會？ 錯失了之後，在我的運動生涯裡面，我會否後悔？」她遂決定先試一試，阿彤和教練也讓她先度過一個適應期，一段時間後，她也開始找到沙排的樂趣。

阿彤說話節奏明快，阿雯語調較緩慢柔和，她細細地道：「我們兩個的感情，也比以前好了很多，還買了同一條頸鏈。」

她拿起了頸上的一個吊墜，那是一個小小的雪花，與沙排陽光、熱又曬的形象大相逕庭，到底為何是雪花？未料背後的原因如此浪漫——她說：「雪花不會保持很久，就像運動員的生涯一樣，可能溶了、退了，就沒有了，真的要好好珍惜現在這一刻。」

杜詠彤（左）與妹妹杜詠雯（右）將會合作代表香港在主場出戰全運會。（高詩琦攝）

香港主辦全運會沙灘排球項目，將會在維多利亞公園築起場地，對於每個香港沙排運動員來說都是大事，畢竟沙排本身在香港關注度不高，有規模的本地賽事更是寥寥。

港隊甄選賽期間，偶爾有市民駐足觀看，一位女士看得興高彩烈，比賽期間不住歡呼，大讚杜詠彤和杜詠雯「好叻好靚女」，賽後還親自向阿彤道賀，阿彤不忘趁機向這位女士講解全運會將會在香港舉行，也邀請對方屆時多留意。全運會對於沙排港將來說，的確是難得「被看見」的機會。

為了爭奪難得在主場出戰大型運動會的機會，所有參賽球手都犧牲許多，圖為歐陽瑋欣。（高詩琦攝）

阿彤受訪時，坦言期待在主場出戰，除了家人朋友能親身支持，也希望更多人留意到香港沙排：「雖然你（觀眾）未必知道我們是誰，但香港沙灘排球會有運動員參加、有運動員去拼搏，是一件很開心的事，你們就算不知道我們叫什麼名字，你們跟我們說一句加油，我們都會覺得，收到！」

全運於沙排的另一重意義，是沙排本身參與人數已不多，近年更出現斷層，若獲更多關注或有助未來發展，阿彤續說：「我們繼續打，但之後接上來的只有一、兩隊，再之後，就要等青年軍再訓練上來，在沙排和排球之間，很多人都會選擇排球，我覺得今年（全運沙排）在香港舉行，是一個推廣沙排的好機會，或是令更多人知道香港有沙攤排球。」