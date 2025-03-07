歐霸16強首回合賽果一覽｜摩連奴吃敗仗負格流　拉素9人應戰絕殺

周四晚上演8場歐霸16強首回合賽事，羅馬及拉素兩支意甲球隊雙雙奏凱，不約而同地在補時絕殺對手。



拉素上半場18分鐘由阿利斯奧羅馬洛尼開紀錄，主場的柏辛域陀尼亞在53分鐘追平。拉素的基葛特及洛維拿分別在77及93分鐘領紅，但9人應戰的拉素在98分鐘由古斯達夫伊薩臣（Gustav Isaksen）絕殺，作客2：1贏柏辛域陀尼亞。

羅馬在另一場主場贏畢爾包2：1。畢爾包由伊拿基威廉斯在50分鐘開紀錄。黑馬在56分鐘靠安祖利奴追平1：1。畢爾包中堅耶雷艾華利斯在85分鐘兩黃一紅被逐。羅馬由後備上陣的蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）在93分鐘奠勝。

羅馬現由雲尼亞里執教。（路透社）

另外，由摩連奴帶領的費倫巴治主場以1：3不敵格拉斯哥流浪。

【歐霸16強首回合賽果】

阿爾克馬爾 1：0 熱刺

布加勒斯特星隊 1：3 里昂

費倫巴治 1：3 格拉斯哥流浪

皇家蘇斯達 1：1 曼聯

阿積士 1：2 法蘭克福

波杜基林特3：0 奧林比亞高斯

羅馬 2：1 畢爾包

柏辛域陀尼亞 1：2 拉素