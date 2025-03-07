歐霸16強首回合賽果一覽｜摩連奴吃敗仗負格流 拉素9人應戰絕殺
撰文：顏銘輝
出版：更新：
周四晚上演8場歐霸16強首回合賽事，羅馬及拉素兩支意甲球隊雙雙奏凱，不約而同地在補時絕殺對手。
拉素上半場18分鐘由阿利斯奧羅馬洛尼開紀錄，主場的柏辛域陀尼亞在53分鐘追平。拉素的基葛特及洛維拿分別在77及93分鐘領紅，但9人應戰的拉素在98分鐘由古斯達夫伊薩臣（Gustav Isaksen）絕殺，作客2：1贏柏辛域陀尼亞。
羅馬在另一場主場贏畢爾包2：1。畢爾包由伊拿基威廉斯在50分鐘開紀錄。黑馬在56分鐘靠安祖利奴追平1：1。畢爾包中堅耶雷艾華利斯在85分鐘兩黃一紅被逐。羅馬由後備上陣的蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）在93分鐘奠勝。
另外，由摩連奴帶領的費倫巴治主場以1：3不敵格拉斯哥流浪。
【歐霸16強首回合賽果】
阿爾克馬爾 1：0 熱刺
布加勒斯特星隊 1：3 里昂
費倫巴治 1：3 格拉斯哥流浪
皇家蘇斯達 1：1 曼聯
阿積士 1：2 法蘭克福
波杜基林特3：0 奧林比亞高斯
羅馬 2：1 畢爾包
柏辛域陀尼亞 1：2 拉素
歐霸｜曼聯賽和皇蘇 前鋒凱倫繼續啞火 阿莫林：不要再擔憂什麼歐霸｜曼聯作客遭皇蘇逼和1：1 熱刺作客0：1敗於阿爾克馬爾歐霸盃16強抽籤｜曼聯遇皇家蘇斯達 熱刺鬥阿爾克馬爾歐霸16強名單｜曼聯對手二選一 或遇西甲荷甲黑馬 可能對陣一覽