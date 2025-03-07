歐霸｜曼聯賽和皇蘇　前鋒凱倫繼續啞火　阿莫林：不要再擔憂什麼

曼聯在歐霸16強首回合作客西甲皇家蘇斯達，取得1：1和局，待下周次回合返回奧脫福再決雌雄。「紅魔鬼」今仗有不少入球機會，可是未能一一把握，主帥阿莫林便提到已陷19場入球荒的中鋒凱倫（Rasmus Højlund），不應為無法建功而擔憂。



約舒亞舒克斯為曼聯先開紀錄。（路透社）

約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）接應阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）的橫傳，撞射入網，於57分鐘為曼聯打破僵局，可是隊長般奴費南迪斯在禁區內爭頂時犯手球，被罰12碼，皇蘇由奧耶沙巴爾操刀中鵠，在70分鐘追平，結果雙方踢成1：1平手。

奧耶沙巴爾為皇蘇追平1：1。（路透社）

皇蘇今仗藉主場之利，控球率佔優，但曼聯的攻勢亦頗到肉，只是5次中目標的埋門，只有舒克斯的一腳有收穫，當中最令人失望的是，丹麥前鋒凱倫今仗竟錄得0射門，而且他近期獲得埋門的機會亦寥寥可數，上仗足總盃對富咸，他僅得1次射門，再之前分別對葉士域治及愛華頓的聯賽，同樣沒有射門。連同今仗在內，凱倫已連續19場未有入球，上一次有進帳，已是去年12月12日歐霸對捷克隊伍柏辛域陀尼亞的賽事。

凱倫今場又「食白果」。（路透社）

然而，說凱倫浪費機會，或是不盡力爭取埋門，亦非事實，他非常落力走動，但隊友給他的輸送卻真的很少，例如今仗有一次突擊，右翼衛達洛治（Diogo Dalot）右路盤球進襲，凱倫在中路處於非常有利位置，可是達洛治卻沒有傳中給他，白白浪費入球黃金機會。今場任旁述的曼聯名宿史高斯，亦不禁炮轟達洛治這次處理形同「犯罪」。

達洛治這球沒有傳中給凱倫。（網上片段截圖）

曼聯在歐霸16強首回合，作客賽和皇蘇1：1。（路透社）

阿莫林賽後表示：「有一點我可以肯定的是，球員們對於入球，對於取勝，都過於焦慮了。他們都盡力做好，但有時當你想做好時，卻不一定有最好的決定。」談到凱倫的入球荒，這名葡萄牙籍主帥則說：「他非常努力，不斷奔跑，他清楚皇蘇防線推得很高，所以常用他的速度去戰鬥。例如在達洛治這次攻勢，他跑位一流，走到絕佳位置，有時皮球會來到，有時不會；他需要做的是，繼續這樣踢，並不要再擔憂什麼了。」

曼聯主帥阿莫林在場邊督師，七情上面。（路透社）

曼聯周日英超將於主場迎戰阿仙奴，然後下周中預備歐霸次回合賽事，且看凱倫能否在這兩場打破入球荒？