英超｜傳曼聯三高層離任　裁員「劊子手」、商業重臣夏天走人

陷財困的曼聯不斷裁員削資源，英媒最新消息指，曼聯再有3名高級行政人員離職，當中包括負責裁員的人事及轉營部總監。



英國《BBC》報道，有3名高級行政人員今夏將會離開曼聯，包括人事及轉營部總監Annie Hale，她負責曼聯首輪250人的裁員，及最新一輪裁滅200名員工的計劃，在這波裁員計劃完成後，她也會離任。

另外，已在曼聯任職超過14年的首席商業發展員James Holroyd，及任職近13年、倫敦辦公室的商業總監Florence Lafaye，也會在6月離任。

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兩人任內都為曼聯增加不少收入，James Holroyd此前在Adidas工作，是曼聯在2023年與Adidas簽下10年9億英鎊贊助合約的核心人物；Florence Lafaye也成功為曼聯覓得新贊助，兩人任內球會商業收益由2013年的1.53億英鎊增加近一倍至3.02億英鎊，獲公認是曼聯擴大商業版圖的重要角色。

惟曼聯上月任命前巴黎聖日耳門總裁Marc Armstrong，出任首席商業官，《BBC》指，James Holroyd和Florence Lafaye的職務因而被攤分，終決定辭職。來自球會的消息來源強調，3人都是自行離職，而非受裁員計劃影響。