英超｜拉傑夫入主曼聯後削減開支措施整理　短短一年多次開刀慳皮

曼聯周一（24日）宣布為改善財務狀況，將裁員150至200人，是新股東拉傑夫（Jim Ratcliffe）去年上場後短時間內第二波裁員行動。

他在2024年2月收購曼聯27.7%股份後，大刀闊斧為球會縮減開支舉動，除兩次大規模裁員外，當中還包括不少引來爭議的決定。以下將整理他從入主曼聯到現在的時間線，看看他上場後為紅魔進行過什麼縮減開支的措施。



拉傑夫入主曼聯一年，已推行不少縮減開支措施。（Getty Images）

2024年4月：取消高層之球會信用卡，金額不詳

ESPN在去年4月2日報道，剛上場不久的拉傑夫即為球會帶來第一項改革措施。當時曼聯為2023年夏天違反英超利潤和可持續發展規則（Profitability and Sustainability Rules，PSRs）而被罰25.7萬英鎊，拉傑夫在2024年4月下令，取消曼聯高層的球會信用卡，以控制球會支出。

2024年5月：足總盃決賽取消大部分員工福利，金額不詳

去年5月24日曼聯對曼城的足總盃決賽在溫布萊球場舉行，The Athletic報道指，以往曼聯員工除可獲得多張入場觀戰的門票外，還有免費交通及食宿。不過為削減成本，拉傑夫決定只為員工提供一張入場門票，他們若要從曼徹斯特前往溫布萊觀戰，須自行支付20英鎊的交通費。

Football365指曼聯因此而節省6500鎊，但沒有其他媒體報道過相關金額，可信度成疑。所幸是該場決賽曼聯士氣未有因此而受影響，他們最終以2：1擊敗曼城奪冠。

去年曼聯殺入足總盃決賽，不過被指大幅削減員工觀戰福利。（Getty Images）

2024年7月：裁員250人，每年節省1000萬英鎊薪酬、4500萬英鎊開支

曼聯在2024年5月奪足總盃冠軍後僅3日，已在內部推行「自願離職計劃」，若員工接受便可提早獲年度花紅。

到7月便展開拉傑夫上場後首次大裁員，當時球會1150名員工中有250人被解僱，預計每年可節省1000萬英鎊薪酬。The Athletics則指以長遠計算，這次裁員預計每年可為球會節省4000至4500萬英鎊開支。

2024年10月：取消費格遜全球大使職位，每年節省200萬英鎊

為節省成本，拉傑夫率領的曼聯還向傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）「開刀」。費格遜同意季尾後不再擔任曼聯的全球大使，曼聯可以每年節省超過200萬英鎊人工。

英國BBC、天空體育指雙方友好地討論並同意這項決定，不過球會名宿簡東拿在社交網站批評曼聯相關舉動：「費格遜應該可以在球會內做任何他想做的事，直至他去世的那天。如此欠缺尊重。這是完全的可恥。費格遜是我永遠的領隊。」

曼聯前領隊費格遜。（Getty Images）

2024年11月：計劃減少對殘疾人資助，金額未知

曼聯目前每年會向曼聯殘疾人球迷協會（Manchester United Disabled Supporters Association，簡稱MUDSA）捐款40000英鎊。去年11月，英國《每日郵報》指曼聯可能削減這筆開支，BBC最新消息指這筆金額仍未改變，但曼聯正與MUDSA協商，相關金額或會改變。

2024年12月：取消球場保安獎金，金額不詳

去年12月19日，前曼聯保安Frank Robinson接受英國The i Paper訪問時表示，他已為紅魔擔任保安24年，但因球會最近舉動而決定離職。

他指過往保安每工作10場比賽，便可獲100英鎊獎金，但今季已完全取消：「每季還會選出最佳保安，獲選者可獲50鎊作獎勵，這在今季也取消了。」67歲的Frank Robinson補充，很多為曼聯效力多年的保安都在近期辭職，批評球會刻薄底層員工。

曼聯取消保安獎金引來不滿。（Getty Images）

2024年12月：取消對前球員捐款，每年節省4萬英鎊

《太陽報》指，曼聯每年會捐出40000英鎊予曼聯前球員協會（The Association of Former Manchester United Players），該協會在1985年成立，旨在幫助未能獲得像現在高薪的前紅魔球員，協會成員約300人，名宿白賴仁笠臣（Bryan Robson）、白賴仁傑特（Brian Kidd）及艾雲（Denis Irwin）都在其中，但成員之一的Jim Elms表示，他們今年沒有收到資助。

2024年12月：取消聖誕派對，節省25萬英鎊

去年12月令更多人關注的，是曼聯取消每年一度的聖誕派對，報道指預計可慳減25萬英鎊支出。然而即使之後隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）提議以個人名義支付，讓球會上下歡度聖誕，卻仍遭高層拒絕。Tribuna引述The Athletics報道指，管理層拒絕的理由是球會最近正值裁員時期，不適合慶祝。

2025年2月：再裁員150至200人，金額未知

2月24日晚上，曼聯宣布為改善財務狀況，將進一步裁員150至200人，暫未知具體節省開支，The Athletics以第一次裁員金額計算，預計第二波裁員可為球會每年節省最多3600萬英鎊開支。

此次裁員或波及全球，英國《每日電訊報》指，曼聯位於倫敦肯辛頓（Kensington）的辦公室會大幅減少人手，甚至完全關閉包括香港在內的全球各地辦公室。

曼聯再度裁員引來熱議。（Getty Images）

2025年2月：取消員工免費午餐福利，每年節省100萬英鎊

英國BBC、天空體育等多間英國媒體指，曼聯不再在奧脫福球場為員工提供免費午餐，預計今年可節省100萬英鎊。

《衛報》表示，曼聯會改向奧脫福的員工提供免費水果；《太陽報》則指除一隊球員外，訓練基地卡靈頓球場其他員工包括教練和分析師，獲提供的午餐只有湯和三文治。

曼聯今季表現差勁。（Getty Images）

削減措施無孔不入 是否真的對曼聯有利？

拉傑夫入主曼聯短短一年，便已作出至少10項削減開支的措施。若裁員帶來的節省效果以The Athletics報道金額計算，已得知最多可為曼聯節省約8429萬英鎊，光以數字來看似乎不錯。

然而上述措施中，大部分都引來批評甚至被指影響士氣，曼聯目前戰績也差得只排聯賽第15，爭議較小的只有取消高層的球會信用卡。

曼聯今季虧損金額為2630萬英鎊，光是解僱前主帥坦赫格團隊以及聘請新帥阿莫林團隊的支出已高達2140萬英鎊，辭退體育總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth）也需賠償410萬英鎊，這一年間「縮數」成效與重要性值得深思。

除換帥外，前體育總監丹斯禾夫（右）上任僅5個月便被炒，也體現出曼聯管理問題。（Getty Images）

利潤和可持續發展規則對英超各球會影響雖然巨大，也如曼聯行政總裁貝拉達（Omar Berrada）所言，財困難令球會取得成功，但這樣幾乎無孔不入的削減開支，是否真對曼聯有利？