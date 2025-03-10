學界籃球精英賽啟德舉行｜免費門票索取方法（附連結）+賽程資訊

隨着啟德體育園正式開幕，今月接連於該處上演連場學界大賽，每年一票難求的NIKE全港學界精英籃球賽4強及決賽，將於3月15及16日舉行，門票今周四（13日）起在快達票系統公開登記免費索取，但快達票將收取每張15元手續費。



NIKE全港學界精英籃球賽4強及決賽賽程

3月15日

男子4強

10:00 英華Vs張振興

12:15 寶覺Vs男拔

女子4強

15:00 青年會Vs裘錦秋（葵涌）

17:15 協恩Vs女拔



3月16日

10:00 女子季軍戰

12:00 男子季軍戰

15:00 男子決賽

18:00 女子決賽



扣除預留予學校、贊助商及相關單位的門票後，兩個比賽日各有1550張門票向公眾派發，有興趣人士可於2025年3月13日早上10時起登入快達票系統登記索取門票，每次登記可索取單一組別賽事最多2張門票。

快達票網站

門票費用全免，但快達票系統收取每張15元手續費。電子門票連同確認電郵以附件形式一併發送，公眾必須出示電子門票作進場之用。所有門票按指定區域入座，不設劃位。

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