WNBA巨星Sabrina Ionescu 3月訪港　將親自到學界籃球精英賽打氣

WNBA球星約奈絲古（Sabrina Ionescu）即將展開個人首次亞洲巡迴之旅，這位紐約自由人控衛將會造訪馬尼拉、廣州及香港，當中，她會以香港作為最後一站，更會出席全港學界籃球精英比賽。



約奈絲古去年為紐約自由人奪得隊史首個WNBA總冠軍。（Getty Images）

Nike宣布，旗下運動員、WNBA球星約奈絲古會造訪亞洲三地，預計3月16日到訪香港成為最後一站，她會深入了解香港籃球文化、體驗街頭籃球，並到訪兩間學校，最後更會出席學界籃球精英賽，為參賽球員打氣。

約奈絲古的首站預計為馬尼拉，她會現身當地的博尼法西奧環球城Nike Fort零售店、參加青少年籃球訓練營，也會出席Nike為她推出的籃球鞋Sabrina 2系列發布活動，並到阿拉內塔體育館觀看籃球表演。她來港前亦會赴廣州，與當地運動員會面，並舉辦一個基層女子籃球營，及到訪Nike Rise零售店，為女性運動員挑選產品。

現年27歲的約奈絲古司職控球後衛，在高中及大學時期已極具名氣，2020年在WNBA選秀，以狀元身份獲選入紐約自由人（New York Liberty），她保持多項WNBA紀錄，包括是WNBA史上首位造出單季500分以上、200個籃板以上及200次助攻以上的球員，也是第一位在單場比賽3節以內完成「三雙」的球員，同時是第一位以超過30分得分完成「三雙」的球員。她在2022年在巴黎奧運代表美國隊奪得女籃金牌，去年也助紐約自由人首度捧起WNBA總冠軍。

約奈絲古在2024年捧起WNBA總冠軍。（Getty Images）

約奈絲古同時是出色的三分球射手，她近年為人熟知的，是去年在NBA明星賽與史提芬居里鬥射三分，約奈絲古早在2023年的WNBA的三分賽已取得27射25中的佳績，去年與居里交手，則26：29遭對方反勝。