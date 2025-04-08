曼聯訪港︱七度訪港九十年代兩次坐爆大球場　05年送禮勤另類經典

曼聯今日（8日）落實今年5月底訪港，5月30日晚上8時於香港大球場對香港隊。今次將是「紅魔鬼」歷來第8次訪港，回顧在球隊盛極的九十年代，曾經兩次坐爆大球場，成為許多香港曼迷的回憶。

及至千禧年後，曼聯曾於2005及2013年東來，球場上星光熠熠，球場外也發生經典的「送禮勤」事件。



曼聯首度訪港是1975年，當時對有鍾楚維在陣的流浪；踏入八十年代，曼聯於1984及1986年兩度東來，分別對寶路華及南華。九十年代，曼聯開展隊史上的盛世，1997年，「紅魔」在前領隊費格遜帶領下再次亮相大球場，惟碧咸及傑斯等球星未有前來，球隊由佐迪告魯夫建功，以1：0小勝南華；兩年後，球隊再次訪港鬥南華，雖然碧咸等球星仍然缺席，但九十年代兩場曼聯表演賽均令大球場座無虛席。

曼聯訪港｜2005年星光熠熠鬥港隊

曼聯2005年訪港，當年不論曼聯或是香港隊的陣容同樣星光熠熠。（Getty Images）

踏入千禧年，曼聯於2005年再次訪港，費格遜率領雲尼斯達萊﹑雲達沙﹑里奧費迪南﹑傑斯﹑朗尼﹑朴智星等東來，惟C朗拿度當時因家事而與香港無緣。與紅魔鬼對壘的香港隊，擁有蔣世豪﹑陳偉豪﹑李偉文﹑范俊業等名將，該仗也是港隊一代射手歐偉倫的告別戰。

曼聯上半場精銳盡出，除了朗尼﹑「雲佬」﹑朴智星，費查（Darren Fletcher）﹑碧基也是正選之一。紅魔在下半場由基奧斯比羅斯（Giuseppe Rossi）打破僵局，當年首名效力曼聯的中國球員董方卓亦射破范俊業的十指關，曼聯以2：0擊敗香港隊。

曼聯首名中國球員董方卓在香港取得首個入球。（Getty Images）

不過對香港來迷來說，場上賽果相信不夠場外「經典」更難忘。歌手李克勤當年以曼聯官方網站大使身份，向愛隊送上一幅以其CD封面照片砌成、加上「Welcome to Hong Kong」字樣的紀念畫。該紀念品賽後被發現遭棄置於更衣室內，引來網民改圖和惡搞，並取笑李克勤為「送禮勤」。

曼聯訪港｜2013年莫耶斯領軍來港贏傑志

曼聯2013年訪港，曾經在將軍澳運動場操練。（Getty Images）

相隔8年，曼聯在2013年7月由領隊莫耶斯（David Moyes）領軍再次訪港，在大球場鬥傑志。在費格遜退休後，紅魔鬼改朝換代，傑斯與里奧費迪南隨隊，尹佩斯﹑連格﹑卡域克﹑韋碧克等也是隊中一員。

傑志當年的隊長朱兆基在曼聯兩次訪港均有上陣。曼聯上半場藉韋碧克、史摩寧、法比奧達施華及贊奴沙各建一功，遙遙領先4：0。傑志換邊由林嘉緯及艾力士建功，追成較接近的2：4，曼聯最終由連格「埋齋」，以5：2擊敗傑志。

韋費特沙夏當年亦是曼聯一員。（Getty Images）

曼聯以5：2擊敗傑志。（Getty Images）

相隔12年，曼聯今年再次來港，當年名將大多已轉會或掛靴，當時在香港建功的韋碧克與贊奴沙，現時仍在英超的白禮頓及西甲的拉斯彭馬斯效力，連格則在韓職聯打滾。