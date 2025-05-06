曼聯訪港門票攻略︱票價+購票連結　教你如何參與閉門訓練+見面會

英超球會曼聯落實於今年5月底訪港踢表演賽，是「紅魔」自2013年後再度東來，比賽門票4月11日正午12時起於Cityline平台公開發售，購買1990元級別或以上門票，有機會參與閉門訓練、曼聯傳奇與一隊成員見面會等活動。



曼聯今季戰績飄忽，暫列英超中游，但「紅魔鬼」仍有一定叫座力。國際文娛管理有限公司（ProEvents）公布曼聯今年5月將訪港。

曼聯鬥香港隊表演賽｜門票詳情

曼聯將於5月30日晚上8時，於香港大球場對香港足球代表隊，門票將於4月11日正午12時於Cityline平台公開發售，門票票價分8種。

最貴的2990元門票位於廂房層與低層球場兩側正中位置；2490元門票屬低層近四邊角球旗位置；1990元門票為低層兩邊龍門後方位置，1390元、1190元、990元、690元及390元則為高層座位，當中最平的390元「山頂位」為高層四角最側座位。

曼聯訪港門票票價。（網上圖片）

曼聯鬥香港隊表演賽｜增港隊打氣區

主辦方早前公布，把球場北看台137區（共400個座位）劃為「港隊球迷打氣區」，只限港足球迷而設，該區門票價格將由原價$1990元減至$1390元。

足總之後公布，港隊球迷打氣區門票於4月28日中午12時正，透過此連結發售，相關購票人士必須證明由2024年10月起入場觀看港隊主場賽事至少3場，門票先到先得，且每人只能限購1張門票。

曼聯5月訪港。（Getty Images）

曼聯鬥香港隊表演賽｜如何參與閉門訓練/雲達沙見面會/曼聯一隊見面會

主辦方於5月6日最新公布，但凡購買1990元或以上門票的球迷，只需於5月15日前，在此表格回答一條簡單問題——「你為什麼很期待曼聯訪港之旅？」，最具創意的參加者將有機會獲選參與專屬活動，包括觀嘗曼聯賽前閉門訓練、與曼聯傳奇門將雲達沙見面，及與曼聯一隊球員見面。

1990元級別門票：

可觀賞曼聯5月29日於香港大球場舉行的閉門訓練（名額20位）



2490元級別門票：

可參加5月25日舉行的曼聯傳奇門將雲達沙球迷見面會，及觀賞曼聯5月29日於香港大球場舉行的閉門訓練（名額10位）



2990元級別門票：

可參加5月25日舉行的曼聯傳奇門將雲達沙球迷見面會，及觀賞曼聯5月29日於香港大球場舉行的閉門訓練，及參加5月30日舉行的曼聯一隊球員*球迷見面會（名額10位）



*三名參與球員將由曼聯選出，並於容後公布



香港屬亞洲之行第二站

曼聯早前已落實，在今季最後一輪英超在5月25日對阿士東維拉後，5月28日即到訪馬來西亞約戰東南亞明星隊，之後便會到香港，屬亞洲之行第二站。

值得一提，今次比賽主辦方為國際文娛管理有限公司（ProEvents），該公司今年與去年均有舉辦賀歲盃，邀請過卡卡、李華度、托迪、迪比亞路等昔日世界級球星訪港。