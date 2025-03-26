七欖｜前港將范信基助中國隊首訪啟德　港隊教練談房傑鋒落選

香港國際七人欖球賽今周末在啟德主場館上演，參加世界系列賽及「Melrose銀劍賽」的男、女子隊隊長，今日（26日）率先踏足主場館，進行隊長合照儀式。前香港男子七人欖球隊成員范信基今日以中國女子七欖隊教練身份亮相，他笑言重踏香港賽場，感覺神奇，直言外闖執教也是香港欖球員的出路之一。



世界系列賽的24名隊長進行合照儀式。（趙子晉攝）

香港國際七人欖球賽世界系列賽的24支男、女子隊隊長，以及「Melrose銀劍賽」的6支男、女子隊隊長今日齊集啟德主場館，進行隊長合照儀式，當中港隊隊長蔡紀駿及高香慧手持銀劍合照。

港隊隊長高香慧（左）與蔡紀駿持銀劍合照。（趙子晉攝）

香港七欖｜前港將范信基任中國隊教練 踏啟德感覺神奇

前港隊成員范信基曾經三度出戰香港七欖，如今他依然留着標誌的辮子頭，以中國隊教練身份踏足啟德主場館。中國女子七人欖球隊繼上年再度訪港，今年卻升級獲得世界系列賽資格，范信基坦言感覺神奇，「本身預定完成巴黎奧運就離開（中國隊），但中國隊獲得世界系列賽的資格，可以繼續做當然留下來，我從沒有想過可以帶中國隊來港打World Series，感覺很神奇。」

范信基是少有不在香港執教的欖球教練，他可以在中國隊立足，證明外闖也是出路之一，「畢竟以往沒有太多香港教練衝過出去，我的例子正好讓香港欖球員看到，在欖球圈發展也有持續的出路，香港以外都可做教練。」

曾經在香港大球場出賽的范信基，認為啟德主場館草地較佳，踩下去時感覺更好，而場地設有多部曬草機，證明他們十分着重草地的質素，而觀眾可以在更高角度欣賞賽事，比大球場更好，但南看台較大球場為小，相信不少球迷而提早排隊入場。

前港將范信基以中國隊教練身份亮相。（趙子晉攝）

香港七欖｜港隊教練談房傑鋒落選：他一定會回來

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香港男子七人欖球隊早前公布名單，當中僅得李卓度及紀遠恆兩名華將入選。港隊男子隊教練高勳（Jevon Groves）指球隊早前在南非開普敦舉行的世界七欖挑戰者系列賽發揮不佳，坦言選人過程不容易，而如今的大軍名單融合年輕及經驗豐富的球員，相信這個陣容在今周末有驚喜。

七人欖球｜港隊公布男女子大軍名單 19歲紀遠恆首次入選

上年在大球場取得達陣的房傑鋒今年落選，高勳明白香港七欖對「房傑」別具意義，而他相信房傑鋒將以更強的姿態回歸，「我對他（房傑鋒）的落選感到遺憾，我明白香港七欖對他的意義，可惜他的狀態不似預期，就像之前南非的挑戰者系列賽，這一點他也理解，我們對此有過交流。如今房傑落選，他將會更努力練習，以更強的姿態回歸，他一定會回來，這正是我們喜歡他的特質。」縱然落選，房傑鋒近期依然在陣中，協助隊友備戰。

房傑鋒無緣港隊大軍名單。（資料圖片／趙子晉攝）

港隊男子隊教練高勳。（趙子晉攝）

男子港隊名單

蔡紀駿（James Christie，隊長）

李卡度

高凡迪爾（Michael Coverdale）

丹馬克（Max Denmark）

靴貝特（Liam Herbert）

虎拿當尼（Alessandro Nardoni）

薩耶斯（Harry Sayers）

拜恩菲立斯（Bryn Phillips）

甘子奇（Jack Combes）

艾維達拜奧（Matteo Avitabile）

杜舒雲（Shiven Dukhande）

葛史活（Stewart Cox）*

紀遠恆（James Kee）*



*首次入選



香港男子七人欖球隊。（趙子晉攝）

女子港隊名單

高香慧（Natasha Olson-Thorne，隊長）

陳穎（隊長）

歐陽倩怡

寶克（Jamie Bourk）

陳楚琪

莊嘉欣

伊潔茜（Jessica Eden）

霍山文（Shanna Forrest)

何維銨

林莎芘（Sabay Lynam）

藍嘉敏

潘慧欣

韋諾蒔（Rosanna Wright）

