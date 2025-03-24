七人欖球｜港隊公布男女子大軍名單　19歲紀遠恆首次入選

香港國際七人欖球賽將在周五（28日）起，一連三日假啟德主場館舉行。中國香港欖球總會（欖總）周日公布入選「Melrose 銀劍賽」的男、女子組港隊大軍名單，其中19歲的紀遠恆首次入選，是男子港隊陣中僅有的兩名華將之一。



欖總周日公布七人欖球港隊大軍名單。（欖總）

去年首辦的「Melrose 銀劍賽」邀請亞洲球隊參加，去年男、女子港隊分別奪得冠軍及亞軍。今年男子港隊與日本及中國隊同組，女子組則與泰國和哈薩克同組。

欖總周日公布男、女子港隊各13人的大軍名單，年僅19歲的紀遠恆（James Kee）首次入選，他與李卡度是陣中僅有兩名華將，後者是現時男子港隊出場次數最多成員，今次將為第61次。

紀遠恆（前排右一）與李卡度（前排左三）是陣中僅有兩位華將。（欖總）

男子港隊教練高勳（Jevon Groves）表示選拔過程非常困難且競爭激烈：「我們挑選了13位最優秀的球員，所有位置的競爭都非常激烈。不論是資深的球員或較年輕的球員，每個人都有機會進入最後陣容。」

今屆賽事首次從香港大球場移師啟德主場館，後者每日可容納4.7萬名觀眾，女子港隊教練魏翊軍（Andy Vilk）表示很高興能在新球場重燃戰火：「去年在香港大球場的氣氛激昂。我們在周五晚上擊敗了中國隊，至今仍讓我感到激動。觀眾對我們幫助很大，今年我們將面對場內五萬名觀眾，相信場內氣氛將有助於我隊集中精神。

今次出戰國際七人欖球賽的港隊成員。（欖總）

男子港隊名單

蔡紀駿（James Christie，隊長）

李卡度

高凡迪爾（Michael Coverdale）

丹馬克（Max Denmark）

靴貝特（Liam Herbert）

虎拿當尼（Alessandro Nardoni）

薩耶斯（Harry Sayers）

拜恩菲立斯（Bryn Phillips）

甘子奇（Jack Combes）

艾維達拜奧（Matteo Avitabile）

杜舒雲（Shiven Dukhande）

葛史活（Stewart Cox）*

紀遠恆（James Kee）*



*首次入選



女子港隊成員。（欖總）

女子港隊名單

高香慧（Natasha Olson-Thorne，隊長）

陳穎（隊長）

歐陽倩怡

寶克（Jamie Bourk）

陳楚琪

莊嘉欣

伊潔茜（Jessica Eden）

霍山文（Shanna Forrest)

何維銨

林莎芘（Sabay Lynam）

藍嘉敏

潘慧欣

韋諾蒔（Rosanna Wright）

