七人欖球賽2025｜利物浦兩名宿盛讚啟德　由機場變地標變化太出色

每年香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）不時看到利物浦名宿的身影，今年都不例外，邀請麥馬拿文（Steven McManaman）與大衛占士（David James）來港，兩人對香港並不陌生，首次踏足啟德主場館亦讚不絕口。

今季由史諾（Arne Slot）接掌後，紅軍現時在英超榜首遙遙領先12分，兩位名宿對差距感驚訝，對爭標形勢大感樂觀。



占士（左）與麥馬拿文應邀來港觀看七欖。（夏家朗攝）

利物浦名宿向來是香港七欖的常客，今年邀請麥馬拿文與占士來港，兩人在場外的球迷村與球迷近距離接觸，其後更在主場館「踩草」。兩位名宿接受傳媒訪問時，即使占士在周六早上剛剛抵埗，依然活力十足，多次盛讚贊助商是世界上最好，十分識做。

麥馬拿文與占士對香港並不陌生，二人多次來港，麥馬拿文卻是第一次現場觀看香港七欖，但他對南看台早有耳聞，期待親身這個享負盛名的看台。占士在上月的賀歲盃獻技，在香港大球場把守最後一關，更接受Viu TV節目《足球女將》的12碼挑戰，他上年亦曾在大球場看七欖，他與球迷們一樣曾擔心南看台的氣氛能否搬往啟德，占士認為問題不大。

占士認為南看台成功複製至啟德。（夏家朗攝）

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香港七欖首度移師啟德主場館，兩位名宿當然是首度踏足，二人異口同聲盛讚，麥馬拿文說：「晏菲路座位較多，但啟德場館是新落成的場館，空間夠大，無論座位、走動空間、戶外空間都十分多，他們做得非常好。」經常來港的占士，早已對啟德有印象，「當啟德（主場館）更在興建的階段，我曾經幾次駕駛經過，如今走進主場館內比想像中更大。」對香港瞭如指掌的占士，因為啟德的歷史背景而更特別，「從舊機場搖身一變為體育館，如今演變成香港指標性地標，被港人及旅客使用，這個轉變太出色了。」

從舊機場變成體育園，占士認為是出色的轉變。（夏家朗攝）

當啟德開放後，外界曾稱可媲美奧脫福，作為曼聯宿敵的前紅軍球員，當然不認同，麥馬拿文笑說：「世界上所有球場，連大球場都好過奧脫福」。占士指啟德主場館有天幕，而大部分英超球場卻沒有這設備，他更驚訝原來啟德設有全亞洲最長的酒吧，一件事卻令他更震驚。

香港近年時常舉辦名宿賽，二人同樣希望在啟德獻技，就算是利物浦訪港，他們都不介意跟隨。除了舉辦體育賽事，麥馬拿文知道啟德將辦不同活動，就像英國樂隊Coldplay即將開演唱會，「Coldplay！你肯定？」占士驚訝地說，「我的香港女朋友很喜歡Coldplay。」他笑言有必要因此再度來港，而且笑問贊助商領取門票。

占士剛得知Coldplay將在啟德開騷，甚感驚訝。（夏家朗攝）

利物浦現時在英超以70分高踞榜首，以12分之差領先次席的阿仙奴，二人對紅軍繼2020年後再次捧盃感樂觀，占士說：「我們只要15分就贏冠軍，雖然未來9輪場場都不易應付，但阿仙奴需要全勝，而且他們要分心歐聯，對他們的挑戰更大。」占士更笑言：「我甚有信心阿仙奴拿第二。」

利物浦的主帥由高普變史諾，外界起初對這名光頭領隊的能力存疑，如今他以大半季證明自己能力，麥馬拿文認為這是順利過渡，並對現時優勢感驚訝，「高普離隊時，球隊已經打好根基，留下不少出色的球員，但領先12分亦是意料之外，對教練、球員都是莫大的肯定。」麥馬拿文說，他坦言史諾首場執教的英超已展示其膽量，「史諾第一場執教英超，對葉士域治時半場打和，當時他夠膽果斷換人，然後贏波而回，這情況下敢用年輕球員，證明利物浦的決定是正確的。」

麥馬拿文指史諾在英超首戰已證明能力。（夏家朗攝）

利物浦青訓產品阿歷山大阿諾特盛傳在今夏轉投皇家馬德里，兩人認為現時仍然是傳聞階段，所以都不願多談，但無論是他、沙拿、雲迪積克也是世界級球員，當然希望大家留隊。