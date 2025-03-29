七人欖球賽2025｜34歲陳楚琪生涯滿波折未言棄　首次香港七欖建功

香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）第二日，香港女子隊以47：0大勝泰國，在「Melrose銀劍賽」取得兩連勝率先入決賽。陳楚琪今仗兩度達陣，原來這次是她首度在香港國際七人欖球賽建功，對於從滑浪風帆轉項欖球的她來說，這個遲來的達陣充滿意義。



港隊女子七欖首戰以29：14擊敗哈薩克，次戰鬥泰國，林莎芘開賽兩度建功，加上華將陳楚琪達陣，港隊半場遙遙領先21：0。換邊後女將們延續強勢，高香慧、韋諾蒔、陳楚琪各建一功，韋諾蒔完場前再獻達陣奠勝，香港隊大勝泰國47：0，兩連勝穩入銀劍賽決賽，將與泰國或哈薩克的勝方爭標。

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陳楚琪在香港七欖首度建功，她歸功全隊的功勞。（夏家朗攝）

「第幾次（達陣）唔係太記得，但香港七欖就係第一次。」34歲的陳楚琪已是隊中經驗老到的一員，卻來到啟德新場館才貢獻香港站的第一次，從滑浪風帆轉項到欖球終能實現全職運動員的夢想，這個達陣極具意義。

陳楚琪先接觸滑浪風帆，青年軍時期曾加入港隊，可惜因成績未達標無緣再進一步，自小以運動員為夢想職業的她未有放棄，嘗試過不同項目後，最終透過欖球興趣班找到屬於自己的道路，2017年入選香港隊，終於實現全職運動員的夢想。陳楚琪自此成為香港隊常客，接連兩屆入選亞運大軍，更協助港隊在杭州亞運摘下銅牌。

陳楚琪（右三）曾經是風帆港隊青年軍，與奧運代表陳晞文（左三）等人做隊友。（Instagram截圖）

陳楚琪的運動生涯從風帆這個個人項目，變成七人欖球團隊戰，今天終首次在香港站達陣，她歸功隊友：「平時我主要分波居多，自己甚少機會個人突破而達陣，今仗當我持球時，隊友大聲叫我『自己去』，夠膽衝就會出現空位，全靠大家的努力才可達陣，第一次香港七欖建功真的很高興。」

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完場後，陳楚琪與一眾華將為看台的球迷簽名及自拍，她笑言必定要報答「球迷們」：「在其他地方出賽甚少有人支持我們，今次主場作賽，更有不少認識的隊友近距離為我們打氣，所以與她們合照、簽名是必要的。」

港隊今仗大勝47：0，陳楚琪對戰果感意想不到，以往雙方也是均勢，今仗全因主場球迷排山倒海的歡呼聲：「當我們（港隊）準備出場時，球迷已用吹氣棒為我們打氣，每次觸球也有吶喊聲，雖然現場較為嘈雜，不易才聽到隊友的提場，但這種氣勢或許『嚇窒』對方，對我們甚有幫助。」