七人欖球賽2025︱莊嘉欣成首位啟德達陣港將　「場地變觀眾依舊」

香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）今日（28日）在啟德體育園主場館開鑼，是賽事首度從香港大球場移師啟德，香港七欖女子隊成員莊嘉欣，成為首位在啟德七欖達陣的港將，別有一番感受。



香港女子隊在首日黃昏登場。（袁志浩攝）

觀眾揮動區旗為港隊打氣。（袁志浩攝）

香港七欖女子隊今日黃昏時間亮相，在眾多主場觀眾面對鬥哈薩克，場上不少球迷均揮動區旗，高呼「Hong Kong」為港隊打氣。

港隊雖然先被對方取分，但莊嘉欣與高香慧上半場先後於南看台前達陣，換邊後兩人再度突破成功，加上林莎芘最後階段建功，港隊贏29：14，於銀劍賽先拔頭籌，明天會與泰國交手。

莊嘉欣成為首位在啟德七欖達陣的港將。（黃浩謙攝）

莊嘉欣成為首位在啟德為港隊於七欖達陣的球員，更是在全新南看台前完成創舉，她這樣形容當下感受，「周邊好嘈、好熱鬧，但達陣一刻又好安靜，全場期待你入球一刻，感覺好好。」

港隊旗開得勝。（黃浩謙攝）

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比賽場地從「老地方」大球場移師「煥然一新」的啟德，莊嘉欣笑言從通道跑出場時，一度錯覺自己去了演唱會；關上天幕比賽下加油聲的迴響也令人「窒息」。

可是一切對她而言，仍有份熟悉感，「換了場地但觀眾依舊，觀眾仍是很熱烈地打氣，氣氛、支持度好好。我有想過是否大球場的七欖才是Rugby7，但七欖感受不在於場地，重點是觀眾。」

港隊與球迷合照。（袁志浩攝）

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她希望港隊接下來打出自己的節奏，防守時給予對方更多壓力，打出應有水準，「近年多了新隊友，球隊訓練愈來愈好，球員質素愈來愈高。希望感染更多小朋友，告訴她們其實在香港打波也好好，給她們帶來啟發。」