中學生成帆船獎牌運動員　遊艇會伴我啟航計劃塑帆船新星

香港遊艇會每年都舉辦大量帆船及賽艇比賽，同時致力培訓新生代帆手，遊艇會旗下慈善基金會的社區項目「伴我啟航計劃」，助4名中學生發掘在帆船方面的潛能，更在本地賽事奪獎。



「伴我啟航計劃」的四位畢業生羅俊軒、黃梓龍、蘇天賜及張智皓，周三（10日）在香港遊艇會受訪，現年17歲的羅俊軒和黃梓龍，在2021年通過選拔成為「伴我啟航計劃」的第一屆學員。

香港遊艇會會長彭孝書先生(前排左二)、首席副會長洛大衛先生(前排右一)、副會長(帆船科) Mr. Ian Fleming (前排左一)及副會長(會務科) Mr. Mark Parker (前排右二)以及「伴我啟航計劃」成員分享計劃成果。（香港遊艇會提供）

雖然參與計劃之時正值新冠疫情，但兩人回想當時每每趁措施稍為「鬆綁」就積極訓練，甚至戴著口罩出海，兩人本身在學校已接觸過帆船運動，但透過計劃再深造，最終在2023年時通過考核；羅現為「29人型帆船」的區域代表隊成員，而黃則是「ILCA 4型帆船」的區域代表隊成員。羅俊軒與黃梓龍曾在香港帆船賽週出戰FUSION型帆船項目，羅俊軒獲亞軍，黃梓龍更奪冠；兩人去年10年也曾到泰國參賽，獲得寶貴經驗。

羅俊軒(左)、黃梓龍(右)是「伴我啟航計劃」的第一屆學員。（香港遊艇會提供）

16歲的蘇天賜及15歲的張智皓是第二屆學員，2023年正式加入計劃，一直在遊艇會的中途島水上運動訓練中心受訓，兩人曾參加黃昏系列帆船賽，之後出戰香港帆船賽週FUSION型帆船項目，蘇天賜奪冠、張智皓獲季軍。

蘇天賜(左)及張智皓(右)於2025年「新鴻基公司香港帆船賽週」FUSION 型帆船項目分別奪冠軍及亞軍。（香港遊艇會提供）

香港遊艇會的「伴我啟航計劃」第一年包括22個每個2.5小時的課程，學員可學習全面的帆船技巧，及出席與帆船運動有關的講座。計劃第二年開始，參加者有更多機會接觸龍骨船比賽，包括黃昏系列帆船賽、維港帆船賽，表現良好及積極參與活動的青年更有機會獲得成為助理教練的機會，完成計劃後，學員可獲中國香港帆船運動總會的二級帆船課程資格，香港遊艇會發放證書。