鄧謝配五度獲最佳運動組合　短暫拆夥各有成長｜傑出運動員選舉

「有時分開下先知對方好。」鄧俊文/謝影雪在「2024年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」當選「最佳運動組合」後，談到早前短暫拆夥，鄧俊文笑着形容暫別的三個月，但兩人亦因此各有成長。



（袁志浩攝）

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪與香港花劍隊（張家朗/蔡俊彥/梁千雨/李逸朗）及硬地滾球混合BC3級雙人賽隊伍（何宛淇/謝德樺），齊齊當選「最佳運動組合」。今次是「鄧謝配」第5次獲得這項殊榮。

回望2024年，「鄧謝配」在3月稱霸德國公開賽，夏天角逐巴黎奧運雖8強止步，但賽後真情流露深印於港人腦海。兩人在年底的年終賽分組賽止步，這對最佳拍檔的合作暫告一段落，直至早前亞洲錦標賽，他們重組復出立即奪冠，首度登上亞錦賽冠軍寶座。

鄧俊文和謝影雪相隔4個月再組合，即奪得亞錦賽冠軍。（Getty Images）

鄧謝配上年亦奪得最佳運動組合，笑指「呢個獎唔知仲有冇機會再攞」，謝影雪認為再次獲獎已是額外的鼓勵：「去年以為最後一年獲獎，因為當時不記得自己還有比賽，今年依然被提名，而且再有機會獲獎，對我們來說是Bonus。」鄧俊文指上年戰績未算突出，奧運8強止步，所以沒料過今年再得獎，再登頒獎台既驚又喜。

鄧謝配剛剛贏得亞洲冠軍回港，明年又有機會角逐最佳組合，二人不再說是最後一次，希望明年再獲殊榮。

羽毛球｜鄧謝配凱旋回港 謝影雪愛犬接機 新教練成兩人重組關鍵

鄧俊文與謝影雪第5次獲得最佳運動組合的殊榮。（梁鵬威攝）

鄧俊文與謝影雪自去年的年終賽後短暫拆夥，這段日子兩人各有成長。謝影雪表示，本身沒有想過重回賽場，「多年職業生涯，未試過休息如此長時間，本身以為對羽毛球有牽掛，但原來沒有，我亦沒想過復出」；結果為了好拍檔再踏賽場，阿雪坦言心態比以前不一樣，「以前打波有好多目標，壓力好大，而我本身以為退役，回來之後心態有點不同，比以往更放鬆，懂得享受比賽」。

鄧謝配短暫分開，兩人直言這段時間各有成長。（梁鵬威攝）

阿雪休息期間，鄧俊文改拍吳芷柔繼續出戰混雙，更兩奪冠軍，換過拍檔，俊文也有新體悟，「有時分開下先知對方好」。俊文表示阿雪回歸後，在場上的身份有點不同，「以前阿雪一直帶領着我，我之前與吳芷柔搭檔，我年紀較大所以要做帶領的角色，學習到很多，現時再與阿雪拍檔時，都可運用這種心態，因為近月有點成長，所以發揮都比較好。」身旁的阿雪笑指鄧俊文前幾個月「脾氣好好」，當拍檔換上是自己時，他的火氣都隨之而來。

（梁鵬威攝）

2024年度香港傑出運動員選舉得獎名單



男子星中之星：張家朗

女子星中之星：江旻憓



香港傑出男運動員：

張家朗（劍擊）、石偉雄（體操）、龍子健（硬地滾球）、黃鎮廷（乒乓球）、黃澤林（網球）



香港傑出女運動員：江旻憓（劍擊）、何詩蓓（游泳）、劉慕裳（空手道）、何宛淇（硬地滾球）、杜凱琹（乒乓球）



香港最佳運動隊‍伍：香港男子足球代表隊



香港最佳運動組合：羽毛球混合雙打（鄧俊文／謝影雪）、男子花劍隊（張家朗／蔡俊彥／李逸朗／梁千雨）、硬地滾球混合BC3級雙人賽隊伍（何宛淇／謝德樺）

