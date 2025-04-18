香港冰球隊獲奧委會頒體育精神獎　隊長梁健邦：冀印證非暴力運動

香港男子冰球隊早前出戰亞洲冬季運動會時被土庫曼球員襲擊，眾將沒有還手盡展運動員風範。與「國泰2024年度香港傑出運動員選舉」同日舉行的港協暨奧委會周年晚宴，香港男子冰球隊獲港協頒發「體育精神獎」，隊長梁健邦認為正好證明，冰球並非「暴力運動」。



（梁鵬威攝）

今晚（17日）舉行「「國泰2024年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」，亦是港協周年晚宴。席上，香港男子冰球隊獲頒體育精神獎。

香港男子冰球隊早前於亞冬運小組賽對土庫曼，賽後遭對手扯頭盔及揮拳襲擊，4名土庫曼隊員被罰即時停賽，港隊亦有球員受傷，其後照常出戰，最終8強止步。

港隊隊長梁健邦。（袁志浩攝）

港隊隊長梁健邦希望透過獎項證明，冰球不是暴力的運動：「今次是個別事件，以往甚少發生。可能大家以為冰球很暴力，但從港隊球員的反應，就算受襲都沒有還手，我們表現克制，希望大家認清冰球並非暴力的運動。」

他亦認為獎項對全隊是一大肯定：「這個獎項是強心針，我們的球員具有紀律，證明港隊充滿體育精神和團隊精神。這個獎項也證明我們之前的努力沒有白費，未來要更努力訓練，在各大比賽爭取佳績，希望用成績換來更多獎項。」

冰球港隊月底將會遠赴墨西哥出戰世界錦標賽，他們將先到加拿大訓練，力爭打破前兩年3B組別銅牌的往績，今次以冠軍為目標。

崔浩然及歐鎧淳盛裝出席港協周年晚宴。（梁鵬威攝）

游泳的歐鎧淳及劍擊的崔浩然，亦被委任為首屆「奧林匹克大使」，兩人將代表香港出席國際奧林匹克學院於今年6月7至19日在雅典舉行的「第65屆國際青年奧林匹克大使會議」。