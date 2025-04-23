Mega Ice五人冰球賽揭戰幔　十五年的故事　譜香港冰球熱血回憶

「Mega Ice五人冰球賽」今年來到第15屆，三名資深冰球員黃彥羲、林懷高與詹喬壹也即將第15次參賽，由昔日處於年輕當打之年，到今天期望新一代打得更好，一個比賽記載了三個冰球男兒的成長歷程，也見證了香港冰球的發展。

今年賽事共有111支隊伍、超過1800名球員來自14個國家或地區，人數是歷年之冠。三名球員十分期待這個盛大的「冰球聚會」，主場冰面帶給他們的意義，令「Mega Ice五人冰球賽」成為香港冰球員獨特的集體回憶。

攝影：鄭子峰



「Mega Ice五人冰球賽」（Hockey 5’s）由嘉里建設呈獻、MegaBox及Mega Ice合辦，賽事為期17 天，4月24日至5月3日為青少年組賽事，5月5日至5月10日則為成年組賽事。111支參賽隊伍來自澳洲、加拿大、北京、深圳、哈爾濱、武漢、澳門、中華台北、杜拜、日本、菲律賓、俄羅斯、泰國及主隊香港，約1800名球員參賽是15屆以來最多。

2025 Mega Ice五人冰球賽｜八名連續十五屆參賽的球員，在記者會上獲得加許。（鄭子峰攝）

2025 Mega Ice五人冰球賽｜賽事將於4月24日展開。（鄭子峰攝）

2025 Mega Ice五人冰球賽｜記者會上，冰上舞龍別開生面。（鄭子峰攝）

「Hockey 5’s是難得的團聚」

黃彥羲（Yannick）、林懷高（Michael）與詹喬壹（Terence）由第一屆開始已經參賽，其中Yannick完成今天（23日）中午的記者會後，晚上便隨香港隊前赴墨西哥角逐世界錦標賽，世錦賽後又趕回香港參加「Hockey 5’s」。他直言這個比賽十分重要，十五屆以來滿載五味雜陳的回憶：「打過好幾次決賽，又輸過很多場比賽，甚至都忘記輸了多少次。過程是最重要的，當中的歡笑和淚水，都是我們努力的回憶。」Michael則以「重聚」形容「Hockey 5’s」：「來自不同地區的冰球朋友都在這段時間來到香港，有部份很難才見面，大家能夠在香港一起打冰球，真的很難得。『Hockey 5’s』在亞洲很知名，大家都知道這個比賽，所以對我們來說就像是一次團聚。」Terence也說：「最近看舊照，一名十幾年前的對手，多年後卻在這個比賽成為隊友，從前的敵人後來也能互相幫忙，這個變遷很有趣。」

2025 Mega Ice五人冰球賽｜Yannick（左）和Michael（右）都說，Hockey 5's 是香港冰球員的集體回憶。（鄭子峰攝）

「現在更着緊學生的表現」

從2008年成立以來，「Mega Ice五人冰球賽」一步一腳印，Yannick和Michael也多了一重身分，既是沙場老將，也是冰球教練，把冰球技術和運動精神傳承予下一代，兩人見證參賽隊伍愈來愈多，球員也愈來愈年輕，別有一番感受。Yannick說：「比起自己爭取成績，我們更着緊學生的表現。年輕球員才是香港冰球的未來，這個比賽孕育香港冰球小將發展，希望他們把訓練學到的技術和戰術充分發揮。」Michael直言，小將們的水平日漸提高，加上年輕力壯，也鞭策老將們多加努力：「我們也要鍛煉體能，平時要跑步、練好肌肉，否則速度和爆發力都追不上呢！」

2025 Mega Ice五人冰球賽｜Terence來自冰球世家，第一次打Hockey 5's才是十多歲的小伙子，如今囡囡也快到4歲。（鄭子峰攝）

「我們要向亞洲甚至世界強隊學習」

說到把冰球傳承下一代，Terence的經歷也相當有趣。來自冰球世家的他，父母都是冰球運動員，他自己第一次參加「Mega Ice五人冰球賽」也只是個十來歲的小伙子，如今已是一名父親，快到4歲的女兒也開始學習溜冰和冰球。「除了一起成長的波友，看着許多本地小將水平愈來愈高，這是最難得的。」Terence近年也曾邀請日本職業球員前來香港作技術交流，更參加「Mega Ice五人冰球賽」，「日本的技術水平和發展體系是亞洲最頂級的，我希望香港冰球員能夠從中取經，我們也要向亞洲甚至世界強隊學習」。

2025 Mega Ice五人冰球賽｜Terence（左起）、Yannick和Michael對Hockey 5's十分期待。（鄭子峰攝）

「Mega Ice五人冰球賽」比賽資料

地點：九龍灣Megabox L10 Mega Ice

日期：

4月24日至5月3日 青少年組賽事

5月5日至5月10日 成年組賽事

所有比賽均由來自加拿大和美國的專業裁判主持。

各組均設冠軍寶座、金獎及銀獎；另設最佳前鋒、最佳防守球員、最佳守門員、最有價值球員等個人獎項。



Mega Ice五人冰球賽官網

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