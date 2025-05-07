特朗普晤卡尼稱熱愛加拿大　卻錯將俄羅斯冰球員當加拿大人

加拿大總理卡尼周二（5月6日）到訪白宮，與美國總統特朗普會面，特朗普一度談起在美、加兩地都相當盛行的冰球，卻疑拋錯書包，將俄羅斯球星錯當是加拿大人。



特朗普（右）會晤卡尼（左）。（路透社）

特朗普與卡尼在聯合記者會上接受記者提問，特朗普被問到最想加拿大作出怎樣的讓步時，回答道：「讓步？友誼吧。」記者隨即說：「這不是讓步。」

特朗普先是語塞，然後開始說：「我只想跟加拿大做朋友，不管如何，我們會跟加拿大做朋友。」

「加拿大對我來說是個很別特的地方，我認識很多住在加拿大的人，我父母也有親戚住在加拿大，特別是我母親。」

特朗普稱，自己很愛加拿大。（路透社）

「我很愛加拿大，我對加拿大人滿懷敬意，格雷斯基（Wayne Gretzky）——偉大的人（Great One），但你們有一個非常、非常好的球員在效力華盛頓首都隊（Washington Capitals），他又高大又強壯，還剛剛打破了紀錄，更是個出色的人。我們曾接待過這支球隊，因而認識了很多球員，加拿大是個特別的地方。」

奧弗卓堅是NHL傳奇球員，來自俄羅斯。（路透社）

雖然特朗普沒有說出名字，但他口中所指打破了格雷斯基紀錄的華盛頓首都球員，只得奧弗卓堅（Alexander Ovechkin），此子早前打破了本來由格雷斯基保持的美國冰球聯盟（NHL）的常規賽得分紀錄，曾897次得分。

然而，奧弗卓堅並加拿大球員，而是俄羅斯球員，出生於蘇聯年代的莫斯科，2004年在NHL選秀中成為「狀元」，加盟華盛頓首都至今效力21年，也曾長年代表俄羅斯出戰國際賽及奧運會，特朗普對於他的國籍似乎有所誤會。