洛杉磯奧運2028｜開幕禮破天荒兩場館舉行　最具代表性賽場一覽

洛杉磯奧運（LA28）將於2028年7月14日至7月30日舉行，洛杉磯奧組委日前公布開幕禮場館，一如去年消息，將破天荒在兩個場館洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum）及索菲體育場（Stadium in Inglewood / Sofi Stadium）舉行，其中洛杉磯紀念體育場在奧運史上地位極高，曾於1932年及1984年兩度燃點奧運聖火，田徑傳奇劉易斯在此取得4面金牌，史上首個女子馬拉松奧運金牌也在此誕生。

至於其他項目場館，最具洛杉磯特色的莫過於MLB總冠軍道奇的主場道奇體育場、電影《Barbie》取景勝地威尼斯海灘、以及荷里活片場環球影城。



洛杉磯奧連2028｜開幕禮場館

洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum）

索菲體育場（Stadium in Inglewood / Sofi Stadium）

去年已有消息指，洛杉磯奧運的開幕禮將破天荒由兩個場館「瓜分」，分別是洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum）以及洛杉磯奧組委官方稱為英格伍德體育場的索菲體育場（Stadium in Inglewood / Sofi Stadium）。至於舉行形式，曾經有傳聖火將由洛杉磯紀念體育場出發傳到索菲體育場，但最終方案，當然有待洛杉磯奧運開幕禮真正舉時，世人方會知道。

洛杉磯紀念體育場在奧運史上舉足輕重，此地曾在1932年及1984年燃起奧運聖火，2028年將是其第三次。

洛杉磯奧運2028｜洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum）第三次成為開幕禮場地。（Getty Images）

洛杉磯奧運2028｜1984年洛杉磯奧運開幕禮。（Getty Images）

洛杉磯奧運2028｜1932年洛杉磯奧運開幕禮。（Getty Images）

索菲體育場於2020年9月啟用，是全球造價最貴的體育場地，耗資超過50億美元。索菲體育場是美式足球隊洛杉磯公羊和洛杉磯閃電的主場，曾舉辦多項大型盛事，例如超級碗和BTS演唱會，在洛杉磯奧運前，亦將上演2026年世界盃和2027年超級碗。

洛杉磯奧運2028｜索菲體育場（Stadium in Inglewood / SoFi Stadium）。（Getty Images）

洛杉磯奧連2028｜壁球場館

環球影城（Universal Studios Lot）

最能代表洛杉磯的當然是荷里活，說到荷里活就不得不提環球影城（Universal Studios Lot），影城內的Courthouse Square一帶將會舉行壁球比賽，壁球幾經爭取終能以洛杉磯作為其奧運「地標戰」。

Courthouse Square是不少電影的取景場地，包括米高霍士的《回到未來》、阿諾舒華辛力加及佐治古尼的《蝙蝠俠與羅賓》、占基利《衰鬼上帝》等，屆時壁球也能與這些經典電影一樣，以Courthouse Square作為比賽場景。

洛杉磯奧運2028｜壁球賽事將於環球影城舉行。（Getty Images）

洛杉磯奧連2028｜棒球場館

道奇體育場（Dodger Stadium）

最能代表洛杉磯的其中一支體育隊伍，去季開始更因日本「二刀流」球星大谷翔平和王牌投手山本由伸加盟而再次紅遍全球，棒球項目繼2020東京奧運後重返五環大家庭，在道奇體育場舉行比賽，最為合適。

不過，能否在洛杉磯奧運看到各支勁旅的大球星參賽，目前還未有定案。洛杉磯奧組委主席Casey Wasserman已跟MLB大聯盟商討有關事宜，但由於奧運賽期正值MLB常規賽季中，雙方能否遷就仍是未知之數。去年在世界大賽鬥得難分難解的大谷翔平及洋基球星「法官」Aaron Judge早前曾經表明，希望能在2028年出戰奧運。

洛杉磯奧運2028｜道奇體育場將上演棒球賽事。（Getty Images）

洛杉磯奧運2028｜棒球重返奧運，未知MLB日本球星佐佐木朗希（左起）、大谷翔平、今永昇太、鈴木誠也和山本由伸能否參賽？（Getty Images）

洛杉磯奧連2028｜三項鐵人、馬拉松、公路單車

威尼斯海灘（Venice Beach）

Venice Beach集合了藝術表演、街頭運動及陽光與海灘，是加州的文化核心，深受年輕人和藝術愛好者喜愛，洛杉磯奧運又怎樣少得這片海濱勝地？根據洛杉磯奧組委宣布，原本在長灘舉行的三項鐵人比賽，將會遷至Venice Beach，馬拉松及公路單車亦以此為起點，但詳細路線及終點則仍在規劃中。

洛杉磯奧運2028｜Venice Beach。（Getty Images）

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