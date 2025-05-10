利物浦7月訪港門票預售疑冇影 原為首次預售出錯補飛 球迷又撲空

利物浦將於7月26日在啟德主場館與意甲球隊AC米蘭合演表演賽，原本安排了5月2日為官方球迷會會員預售，但當日有單位出錯，購票連結在開售時間前已經生效，開放預售的門票提早售罄，令準時進入購票網站的球迷撲空。

主辦單位其後安排今日（5月10日）香港時間早上11時再次開放預售，參加預售單位包括香港利物浦官方球迷會、利物浦（香港及澳門）官方球迷會、Supporters' Club Hong Kong Expatriate Branch (Official) 及香港利物浦足球學校Liverpool FC。不過，有球迷表示一直沒有收到預售資料的電郵，向英國會方及賽事主辦單位TEG查詢，亦未獲回覆；目前他們只能乾等，「撞正星期六日休息，但星期一（香港時間）朝早10點已經公開發售，但大家都知，公開發售點夠黃牛搶？」



利物浦Vs AC米蘭｜香港足球盛會

事件背景：首次預售已出錯

由TEG Sport主辦的「香港足球盛會」將在7月26日及7月31日於啟德主場館舉行，7月26日由利物浦對AC米蘭，31日由阿仙奴對熱刺。利物浦對AC米蘭的「渣打盃」於5月2日作兩輪預售，分別是早上10時開始的官方球迷會會員預售，及中午12時的渣打信用卡客戶預售，由售票平台Cityline運作。

利物浦球迷會會員在5月2日早上8時收到由利物浦會方提供的Cityline售票連結，但有球迷發現，雖然主辦方公布的購票時間是早上10時，惟購票連結在8時已經生效，不少人立刻成功購票。到了10時，門票所餘無幾，許多準時進入連結的球迷無法購票。

第一次官方球迷會會員預售，球迷可購買北看台龍門後的「利物浦球迷會」，有1299港元及1699港元兩種票價選擇。

利物浦今季英超奪冠，7月訪港令利迷引頸以待。（Getty Images）

利物浦香港官方球迷會發文指，球迷會收到大量會員投訴，球迷會已聯絡利物浦會方反映，要求主辦單位TEG Sport及Cityline在5月9日前提供門票予利物浦香港官方球迷會會員補購。最終，利物浦、TEG Sport及Cityline於5月10日早上11時再次向利物浦球迷提供預售，參加單位包括香港利物浦官方球迷會、利物浦（香港及澳門）官方球迷會、Supporters' Club Hong Kong Expatriate Branch (Official) 及香港利物浦足球學校Liverpool FC。

利物浦7月訪港門票預售疑出錯 開售時間前已可購票累球迷撲空

利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺名宿代表，早前出席「香港足球盛會」記者會。（資料圖片／盧翊銘攝）

利物浦Vs AC米蘭｜香港足球盛會

最新發展：第二次預售唔見影

主辦單位在第一次預售出錯，向球迷提供「補飛」方案，今日（5月10日）作第二輪預售。不過，據利物浦香港官方球迷會負責人Mino透露，球迷一直沒有收過任何預售連結的電郵：「第一次預售出錯，英國方面在預售兩日後回覆電郵，表示將會安排香港時間5月10日早上11時開始預售。不過，直到現在，我們都沒收過任何提供購票連結的電郵。」

首次預售出錯後，原定今早作第二次預售向利物浦球迷「補飛」，但主辦方一直未有發放購票連結。（Facebook：香港利物浦官方球迷會 lfc.org.hk）

球迷立即向英國會方及主辦單位TEG查詢，但因碰巧遇上星期六日，相信對方因為放假而沒有回覆。對利迷雪上加霜的是，香港足球盛會的門票將於5月12日（星期一）早上10時公開發售，如果無法在周日之前解決預售問題，意味參與預售的球迷，只能在「公海」搶飛。

Mino表示：「香港時間早上10點，即是英國時間凌晨3點，待對方周一上班才發現問題，已是香港時間下午，相信所有門票都已售罄了。大家都知道，在公開售票搶飛，點夠黃牛爭？」他補充，球迷們目前只能無了期乾等，有球迷因有工作或要事在身，只能放棄，「這個情況，球迷很被動」。