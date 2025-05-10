冰球｜香港隊征戰IIIB級世錦賽　連續兩屆奪銅　期望來屆摘金

香港冰球隊在港協暨奧委會周年晚宴奪得體育精神獎後，眾將前赴墨西哥出戰2025世界錦標賽（IIIB）賽事，以3勝2負的成績獲得銅牌。教練Carey Durant滿意球隊的發揮，隊員麥顯齊則期望來屆摘金。



今屆世錦賽（IIIB）賽事於4月27至5月3日在墨西哥克雷塔羅舉行，除了東道主墨西哥及香港，同組隊伍還有朝鮮、菲律賓、新加坡及蒙古，其中墨西哥從IIIA組別降級，蒙古則是去年IV組別冠軍，得以升班。

賽事採單循環制，勝方得3分，落敗0分；打和加時作賽，勝方得2分，負方1分。港隊第一仗對手是同組實力最強的墨西哥，以2：5告負；次仗面對上屆小組排第2的朝鮮，以5：9敗陣。不過港隊重整旗鼓，先後以17：2擊敗菲律賓、11：0大破新加坡，最後一仗以7：3力挫蒙古，5場賽事取得3勝2負得42球失19球，累積9分，連續兩屆奪得銅牌。

墨西哥以5戰5勝排榜首升班，新加坡則5戰皆北，來屆降班到IV組別作賽。

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港隊主教練Carey Durant總結今次賽事：「這對我們來說是一次很好的賽事。我們最初有點慢熱，後來愈打愈好，鄧博仁、鄭重彬及王賢樂在前線發揮出色。」鄧博仁今屆賽事取得18分（8入球10助攻），是港隊得分最高的球手；王賢樂及鄭重彬亦分別攻入16及14分。

Carey Durant續道：「作為教練，我對於今次的成績十分滿意，我們不是失去了金牌或銀牌，我們是拚盡全力地在世界舞台上，摘下了一面銅牌。我們面對的對手非常強大，而我們亦已竭盡所能。我們希望能讓香港感到驕傲，而我認為我們做到了。」

在今屆賽事也有不俗表現的麥顯齊則表示：「我覺得我們表現不錯，摘下了銅牌，但我認為我們有能力奪得金牌的，因為我們全隊在整個賽事都很努力，拚盡一切；而且可惜的是，我們陣中也有一些傷患，影響了整體發揮。我希望我們能繼續努力練習，變得更強，來屆可以將金牌帶回香港。」