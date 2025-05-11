五人足球亞洲盃｜香港女足生死戰7：3大勝菲律賓　首度闖淘汰賽

在內蒙古呼和浩特舉行的女子五人足球亞洲盃決賽周，港隊在決定出線席位的生死戰遇上菲律賓，終以7：3反勝對手，首度闖入這項賽事的淘汰賽。



今仗為港隊在B組最後一場賽事，賽前香港和菲律賓都兩戰全敗，而今仗獲勝的一隊，可憑最佳第3名取得決賽席位，因此對兩隊而言都必須全取3分。

比賽早段戰況膠着，踢到13分鐘菲律賓先開紀錄，但港隊隨即由蘇鎧霖追平1：1，孔悅隨後再入一球，令香港反超前2：1。

孔悅入球助港隊反超前。（香港足總）

換邊後，張煒琪率先建功，孔悅再入一球完成個人梅開二度，港隊領先到4：1，雖然菲賓賓再追一球，但胡彩瑤隨即還以顏色射成5：2，加上蘇鎧霖和胡彩瑤尾段的入球，最終以7：3大勝菲律賓，並以兩隊最佳第3名球隊之一的資格，首度在女子五人亞洲盃晉級淘汰賽。

蘇鎧霖今仗也取得兩個入球。（香港足總）

入球功臣之一的孔悅表示：「第一次參加決賽週，對著菲律賓進了兩球，其實我也很興奮，好像做夢一樣。」她表示，在小組賽先後不敵伊朗和越南時，港隊多是在落後的情況下才取得入球，「一直都想這次能否做領先的一隊，今天進了幫港隊領先的一球，很開心。」

香港女足在五人亞洲盃闖入8強。（AFC）

港隊在8強的對手稍後才會落實，孔悅說：「8強每一隊都是強隊，我覺得我們全隊的士氣和決心一定會比這幾場（分組賽）更加大。我相信我們可以做得好，亦相信教練的部署可以為我們帶來希望。希望我們可以再走前一步，再創歷史。」